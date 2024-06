Rei Charles estaria planejando viagem aos Estados Unidos para ver os netos

Segundo especialista da realeza, o rei Charles estaria frustrado por ter convivido pouco com os filhos do príncipe Harry e Meghan Markle

O rei Charles III estaria planejando uma viagem aos Estados Unidos para visitar os netos, Archie e Lilibet, porque vem sentindo a falta deles em meio à relação abalada com o filho caçula, o príncipe Harry e sua esposa, Meghan Markle, que moram no país desde que deixaram suas funções reais em 2020.

De acordo com o tabloide britânico Mirror, o especialista sobre a realeza Tom Quinn disse que a conversa sobre uma possível viagem do rei não teria sido descartada, ainda mais diante do tratamento contra o câncer.

"Charles teve discussões sobre uma visita oficial aos Estados Unidos em algum momento no futuro, e não há dúvidas de que se isso for adiante, ele teria tempo para visitar seu filho mais novo e seus netos, mas há montanhas de planejamentos a serem superadas antes que isso se torne uma possibilidade real", explicou.

De acordo com o The Sun, Charles está frustrado com a distância porque só vê os netos em chamadas de vídeo ocasionais da mansão de seus pais em Montecito, e quer mais relacionamento com eles. A rainha Camilla também estaria encorajando esforços para fortalecer o vínculo deles depois de o monarca ter enviado a Lilibet um "presente e um cartão sinceros" em seu terceiro aniversário, no início deste mês.

Acredita-se que Harry esteja relutante em levar seus filhos para visitar a família no Reino Unido, por conta da perda de sua proteção policial no país. Ele disse ao tribunal que seus filhos não podem "se sentir em casa" no Reino Unido se "não for possível mantê-los seguros" lá.

"O rei Charles visitou muitos outros países em particular – ele fez uma visita não divulgada à Transilvânia, por exemplo, para verificar suas propriedades alugadas – então, certamente, é possível que ele faria uma visita discreta e privada a Harry e às crianças na Califórnia. Ele está desesperado para vê-los e odeia a ideia de que Archie e Lily não se lembrarão dele como o avô caloroso e amigável que ele quer ser", finalizou.

Vale lembrar que Archie nasceu na Inglaterra, Charles conseguiu acompanhar de perto o crescimento do neto até o primeiro ano de vida. Harry e Meghan abdicaram dos deveres reais na monarquia em 2020, e o pequeno passou a morar com os pais nos Estados Unidos. Em relação a Lilibet, o rei a viu pouquíssimas vezes.