Ex-funcionário revela crise da princesa Diana às 5h da manhã

Ex-funcionário da princesa Diana relembra ligação de emergência dela às 5 horas da manhã e qual foi o conselho que deu para ela

Ex-funcionário da realeza britânica, o ex-secretário de imprensa Dickie Arbiter relembrou uma história que o marcou nos tempos em que trabalhava para a família. Ele contou sobre uma ligação de emergência que recebeu da princesa Diana às 5 horas da manhã e o que falou para ela na época.

Arbiter, que está com 83 anos de idade, trabalhou na realeza entre 1988 e 2000. Agora, em entrevista ao site The Telegraph, ele contou sobre o dia do lançamento do livro Diana: Her True Story, no qual ela contou sobre sua saúde mental e o fim do casamento com o príncipe Charles. O ex-funcionário relembrou a ansiedade da princesa no dia do lançamento.

Tanto que ela ligou para o secretário de imprensa ainda de madrugada. “Diana me ligou às 5 horas da manhã perguntado o que ela deveria fazer [sobre o livro]. E eu disse a ela que não poderia ser desfeito agora”, afirmou ele.

E ele completou com o conselho que deu para a princesa: “Eu disse a ela para apenas manter a calma, não atender ao telefone e eu que a acompanharia em seu próximo compromisso, dois dias depois, para manter as pessoas afastadas”.

Foto rara da infância da princesa Diana é revelada pelo irmão dela

Na última semana, uma foto rara de princesa Diana causou comoção entre seus admiradores. Isso porque seu irmão, Charles Spencer, resgatou uma foto de quando a antiga Princesa de Gales ainda era criança.

Na foto, Charles e Diana apareceram pequenos com os uniformes escolares e posando na frente da casa deles. A foto foi feita no ano de 1968.

“Meu primeiro dia de aula, em setembro de 1968. Meu pai tirou esta fotografia minha e de minha irmã, Diana, pouco antes de nos levar para Silfield, uma escola primária realmente adorável em King’s Lynn, Norfolk. A diretora era a senhorita Jean Lowe, uma senhora calorosa e atenciosa, que amava seus meninos e meninas. Fiquei lá até 1972, quando fui para o lugar que chamo, em minhas memórias, de Escola Muito Particular”, disse ele na legenda do post. Clique aqui e confira a foto!