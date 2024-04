Foto rara da infância da princesa Diana é revelada pelo irmão dela

A princesa Diana apareceu encantadora em uma foto rara de sua infância. Na imagem, ela surgiu com o uniforme da escola

A princesa Diana (1961-1997) foi uma das personalidades mais amadas da realeza britânica. Por isso, uma foto rara dela causou comoção entre os admiradores dela nesta semana. Isso porque o irmão dela, Charles Spencer, relembrou uma foto de quando era criança e acabou exibindo a irmã com o uniforme da escola.

Na foto, Charles e Diana apareceram pequenos com os uniformes escolares e posando na frente da casa deles. A foto foi feita no ano de 1968.

“Meu primeiro dia de aula, em setembro de 1968. Meu pai tirou esta fotografia minha e de minha irmã, Diana, pouco antes de nos levar para Silfield, uma escola primária realmente adorável em King’s Lynn, Norfolk. A diretora era a senhorita Jean Lowe, uma senhora calorosa e atenciosa, que amava seus meninos e meninas. Fiquei lá até 1972, quando fui para o lugar que chamo, em minhas memórias, de Escola Muito Particular”, disse ele na legenda do post.

Saiba onde a princesa Diana foi sepultada

A princesa Diana foi um dos membros mais amados da realeza britânica e sua morte trágica sempre é relembrada. Ela faleceu no dia 31 de agosto de 1997 em um acidente de carro na cidade de Paris, na França. Porém, você lembra onde ela foi enterrada? Confira aqui:

A princesa Diana foi enterrada em uma pequena ilha coberta de árvores no centro de lago oval na propriedade de Althorp Estate, que pertence a sua família e fica no Reino Unido. O corpo dela foi colocado ali no dia 6 de setembro de 1997 para evitar o assédio dos fãs da princesa e preservar a privacidade dos filhos dela, os príncipes William e Harry, que puderam visitar a mãe sempre que desejavam e sem alardes. Na época, o irmão dela, Charles Spencer, Conde de Spencer, contou sobre sua preocupação. “Havia uma emoção tão intensa em todos os lugares que fiquei preocupado sobre onde poderíamos enterrá-la com segurança”, afirmou ele à BBC.

O túmulo de Diana não pode receber visitantes, mas os admiradores dela podem ir até um memorial que foi construído em outro local da propriedade para receber homenagens. Vale lembrar ainda que outros membros da família da princesa não estão sepultados perto dela. A família Spencer está sepultada na Igreja de Santa Maria, em Great Brington, mas o irmão de Diana não quis colocá-la junto com os entes queridos por causa de sua segurança.