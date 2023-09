Há 26 anos, Princesa Diana falecia após acidente de carro; relembre o caso

O trágico falecimento da Princesa Diana está completando 26 anos; relembre o acidente, a cobertura jornalística e o funeral histórico de Lady Di

Há 26 anos, no dia 31 de agosto de 1997, a Princesa Diana falecia. A então Princesa de Gales comoveu o mundo todo ao se envolver em um acidente de carro em Paris. Junto com ela estavam seu namorado Dodi Al-Fayed e o motorista do veículo, que também faleceram na hora.

Na época do acidente, já havia um ano que Diana estava divorciada do então Príncipe, Charles III. O divórcio um ano após a polêmica entrevista da Princesa à BBC em que ela afirmava que seu então marido estava tendo um caso com outra mulher. “Éramos três nesse casamento, estava um pouco lotado”, disse Diana na entrevista histórica.

Era uma tarde do dia 30 de agosto quando Diana e seu namorado, o empresário egípcio Dodi Al-Fayed deram entrada no Hotel Ritz de Paris, no qual o dono era Mohamed Al-Fayed, pai de Dodi. Após jantarem, o casal saiu pelos fundos do luxuoso hotel para não serem assediados por fãs e paparazzis.

Na Mercedes em que o casal estava, o motorista tentou fugir de alguns paparazzis que estavam os perseguindo em motocicletas. O veículo bateu em alta velocidade na coluna de um túnel próximo a Pont de L’Alma, em frente a Torre Eiffel.

O motorista, que tinha alto nível de álcool no sangue, e Fayed morreram na hora. Diana foi levada para o hospital Pitie- Salpetriere, onde passou por duas horas de cirurgia. Porém, a Princesa não resistiu aos ferimentos e faleceu às 4 horas da manhã no horário local.

A cobertura

Após o acidente, sete fotógrafos foram presos. Mas isso não impediu que imagens do trágico acidente fossem oferecidas por altos valores para os jornais e tabloides do mundo todo.

Aqui no Brasil, quem deu a notícia do falecimento da Princesa foi a jornalista Sandra Annenberg. Em 2021, no programa “Que História É Essa Porchat?”, Sandra se lembrou dos bastidores da notícia.

“Eu estava de plantão num sábado fazendo o Jornal Nacional, e faria o Fantástico no dia seguinte, por um acaso, e eu saía de férias na segunda-feira. No sábado, eu fiz o Jornal Nacional, acabei de trabalhar, dei tchau, saí, e fui embora, só voltaria a trabalhar no dia seguinte”, começou lembrando.

Porém, o fim de semana da jornalista não foi como planejado: “Fui jantar com o meu marido, na hora que a gente sentou a mesa, os pratos foram servidos. No que eu ia começar a comer, toca o telefone, meu chefe já do Fantástico falando assim: ‘Você está aqui por perto da TV?”.

“Eu falei assim: ‘Olha, deixa eu comer, já já eu volto’. E ele falou: ‘Acho melhor você vir já, porque a Princesa Diana teve um acidente, e a gente está acompanhando e parece que é grave. Então é bom você vir que a gente vai ficar entrando em plantões ao longo da noite’. E aí eu corri de volta”, concluiu.

O funeral

Foto: Getty Images

A despedida de Diana comoveu o mundo todo. O funeral aconteceu no dia 6 de setembro, e começou às 9 horas da manhã no horário de Londres. Mais de 30 milhões de britânicos acompanharam os momentos de luto pela TV.

Mas o funeral de Diana foi um marco, por ter se tornado um dos maiores eventos televisionados ao redor do mundo. Estima-se que 2,5 bilhões de pessoas no mundo assistiram o evento pela TV. O cantor Elton John, que era amigo pessoal de Diana, performou em um dos momentos mais emocionantes do funeral.

Os filhos

Foto: Getty Images

Um dos momentos mais marcantes da triste despedida foi quando os filhos de Diana, o Príncipe William e o Príncipe Harry, carregaram o caixão da mãe em uma procissão. O momento além de ter ficado na memória de muitos que acompanharam o evento, foi de certa forma traumatizante para os meninos.

Em seu livro de memórias intitulado “O Que Sobra”, Príncipe Harry lembrou-se com detalhes do funeral de sua mãe: “Eu me lembro de me sentir entorpecido. Lembro-me de cerrar os punhos. Lembro-me de sempre manter uma fração de Willy no canto da minha visão e de tirar muita força disso. Acima de tudo, me lembro dos barulhos, dos estalos, das rédeas e dos trotes dos cascos dos seis cavalos marrons suados, dos rangidos da carreta de canhão que puxavam”.

No dia 1 de julho de 2021, foi inaugurada uma estátua de Diana no Kesington Palace, em Londres. Apesar dos rumores de conflito, os dois irmãos se juntaram para a inauguração do monumento. A estátua mostra Diana com duas crianças.

A Família Real

A fim de se isentarem de sua culpa na tragédia, a imprensa britânica começou a questionar se a Família Real não iria se posicionar sobre o trágico ocorrido. O silêncio da realeza deu espaço para notícias sensacionalistas e especulações.

Foi apenas no dia 5 de setembro que a Rainha Elizabeth II veio a público falar sobre o falecimento de Diana. Vale lembrar que nesta época, a Família Real raramente se pronunciava, e a Rainha só teria feito isso por conta dos rumores e especulações criados por tabloides.

“O que eu digo para vocês agora, como Rainha e como uma avó, eu digo de coração. Primeiramente, quero eu mesma prestar tributo à Diana. Ela era um ser humano excepcional e especial, nos tempos bons e ruins, ela nunca perdeu sua capacidade de sorrir e amar, nem de inspirar os outros com seu carinho e gentileza. Eu a admirava e a respeitava pela sua energia e compromisso com os outros. Eu espero que amanhã, onde quer que estejamos, nos juntemos para ficarmos de luto pela perda da Diana, e agradecermos por sua vida muito curta”.