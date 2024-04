Rei Charles III escolhe local especial para seu retorno aos eventos

Em luta contra o câncer, Rei Charles III surge em foto inédita com a esposa e anuncia seu retorno aos eventos presenciais

O Rei Charles III já tem data para voltar a frequentar eventos oficiais da realeza após iniciar o tratamento contra o câncer. Desde janeiro, ele está dedicado a cuidar da saúde. Agora, a família real anunciou que ele está pronto para retomar sua agenda de compromissos presenciais devido a evolução do seu tratamento.

Na tarde desta sexta-feira, 26, o Palácio de Buckingham divulgou uma foto do rei ao lado da rainha Camilla nos jardins da residência oficial para revelar que ele marcou sua primeira visita oficial depois do diagnóstico de câncer. O rei vai visitar um centro de tratamento contra o câncer na próxima terça-feira, 30 de abril, para interagir com médico e pacientes.

"Sua Majestade, o Rei, retornará em breve às funções públicas após um período de tratamento e recuperação após seu recente diagnóstico de câncer. Para ajudar a sinalizar este marco, o Rei e a Rainha farão uma visita conjunta a um centro de tratamento de câncer na próxima terça-feira, onde encontrarão médicos especialistas e pacientes. Esta visita será a primeira de uma série de compromissos externos que Sua Majestade realizará nas próximas semanas", informaram.

E completaram: "Além disso, o Rei e a Rainha receberão Suas Majestades o Imperador e a Imperatriz do Japão para uma visita de Estado em junho, a pedido do Governo de Sua Majestade. À medida que se aproxima o primeiro aniversário da Coroação, Suas Majestades permanecem profundamente gratas pelas muitas gentilezas e bons votos que receberam de todo o mundo durante as alegrias e desafios do ano passado".

Vale lembrar que Charles se afastou dos compromissos presenciais assim que recebeu o diagnóstico em janeiro de 2024. Ele recebeu algumas visitas oficiais no palácio, mas não participou mais de eventos com multidões como uma forma de cuidar de sua saúde durante o tratamento.

Plano para o funeral do Rei Charles III foi atualizado

O Rei Charles III luta contra o câncer desde o início do ano, mas não revelou detalhes sobre o qual é o tipo do tumor. O que se sabe é que ele faz visitas frequentes à Londres, Inglaterra, para o tratamento com radioterapia. Agora, a imprensa internacional acendeu um sinal de alerta ao revelar que o plano para o funeral dele, chamado de Operação Ponte Menai, é atualizado com frequência - o que poderia ser um indício de piora no quadro de saúde dele.

De acordo com o site Daily Beats, a atualização do plano de funeral do rei acontece nos bastidores da realeza e também há uma análise sobre o que funcionou ou não no funeral da rainha Elizabeth II, que aconteceu em 2022, para corrigirem os possíveis erros. Porém, a família real não comenta nada oficialmente.

Uma fonte da publicação disse: “É claro que ele está determinado a vencer. Todos continuam otimistas, mas ele está realmente muito mal. Mais do que eles estão deixando transparecer”. Outra fonte declarou que a saúde dele é assunto em todos os lugares. “Falando com amigos do rei recentemente sobre a saúde do rei, a resposta mais comum é ‘não é bom’”, afirmou Tom Sykes ao Daily Beast.