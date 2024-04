Piorou? Plano para o funeral do Rei Charles III é atualizado

Rei Charles III enfrenta a batalha contra o câncer e a imprensa internacional diz que os planos para o funeral dele são regularmente atualizados. Entenda

O Rei Charles III luta contra o câncer desde o início do ano, mas não revelou detalhes sobre o qual é o tipo do tumor. O que se sabe é que ele faz visitas frequentes à Londres, Inglaterra, para o tratamento com radioterapia. Agora, a imprensa internacional acendeu um sinal de alerta ao revelar que o plano para o funeral dele, chamado de Operação Ponte Menai, é atualizado com frequência - o que poderia ser um indício de piora no quadro de saúde dele.

De acordo com o site Daily Beats, a atualização do plano de funeral do rei acontece nos bastidores da realeza e também há uma análise sobre o que funcionou ou não no funeral da rainha Elizabeth II, que aconteceu em 2022, para corrigirem os possíveis erros. Porém, a família real não comenta nada oficialmente.

Uma fonte da publicação disse: “É claro que ele está determinado a vencer. Todos continuam otimistas, mas ele está realmente muito mal. Mais do que eles estão deixando transparecer”. Outra fonte declarou que a saúde dele é assunto em todos os lugares. “Falando com amigos do rei recentemente sobre a saúde do rei, a resposta mais comum é ‘não é bom’”, afirmou Tom Sykes ao Daily Beast.

++ Rei Charles III e Camilla: saiba o que diz o mapa astral deles

Operação Ponte Menai

A realeza britânica cria planos de funeral para os reis e rainhas com nomes de pontes do Reino Unido. No funeral da Rainha Elizabeth II, o plano era chamado de Operação Ponte de Londres. Agora, com o reinado de Charles III, o plano se chama Operação Ponte Menai, que é uma ponte que liga a ilha de Anglesey e o continente de Gales.

Este plano narra todos os passos que devem ser tomados pelas mais diferentes áreas da realeza britânica quando o rei morrer. A Operação Ponte Menai traz os detalhes sobre o anúncio da morte dele, o translado do corpo, as homenagens, o funeral e o sepultamento.

O Rei Charles III deverá passar pelos mesmos rituais que a mãe, a Rainha Elizabeth II, com despedida no Palácio de Buckingham para a família, velório no Westminster Hall e sepultamento no Castelo de Windsor.

Vale lembrar que, quando Charles falecer, o príncipe William se tornará rei imediatamente, já que o trono britânico é hereditário.