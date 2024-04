Rei Charles III e Camilla: saiba o que diz o mapa astral deles

Rei Charles III e a rainha Camilla possuem ligações nos astros. Saiba o que uma astróloga falou sobre o mapa astral deles

Casados há 19 anos, o Rei Charles III e a rainha Camilla tem uma forte ligação de amor e o mapa astral deles demonstra isso. A revista People publicou uma reportagem sobre o que os astros dizem sobre o romance do casal real e surpreendeu pela compatibilidade entre eles.

De acordo com a astróloga Lisa Stardust, os dois possuem signos de água - ele é de Escorpião e ela é de Câncer. Isso mostra que ambos são intuitivos, sensíveis e criativos. Além disso, eles se compreendem muito bem e adoram arte e comunicação. “Eles procuram compreender as perspectivas um do outro e abrir suas mentes a diferentes pontos de vista. A comunicação eficaz é uma prova da força do relacionamento”, disse ela.

Os dois também possuem uma ligação entre Netuno e Vênus em seus mapas astrais. “Este alinhamento significa que eles cuidam um do outro de uma maneira espiritual, sem qualquer julgamento. Eles se aceitam como são e se dão amor e carinho”, disse a astróloga. Charles tem a Vênus em Libra, o que faz com que ele prefira resolver sem problemas sem conflitos. Por sua vez, Camilla tem a Vênus em Câncer, o que permite que ela tenha uma conexão profunda e seja leal.

A astróloga ainda apontou que eles possuem uma conexão muito forte, que pode ter vindo de vidas passadas. “O amor deles à primeira vista é evidente quando Jupiter, o planeta da sorte e do crescimento, se conecta com o Destino em Escorpião", contou. Por fim, a astróloga concluiu que eles sempre vão apoiar e incentivar o desenvolvimento do casal e estão alinhados em muitas áreas da vida.

Curiosidades do casamento de Charles e Camilla

O Rei Charles III e a Rainha Camilla acabam de completar 19 anos de casamento e uma história dos bastidores foi relembrada pela imprensa internacional. Os dois se casaram em 9 de abril de 2005 com duas cerimônias, sendo uma no civil e outra no religioso. Porém, a mãe dele, a Rainha Elizabeth II (1926-2022), só foi em uma delas.

A mãe do noivo se recusou a ir ao casamento civil e o motivo foi revelado na época. A união civil de Charles e Camilla aconteceu com a presença de apenas 28 convidados, incluindo os filhos dele, os príncipes William e Harry. Porém, os pais dele, a rainha Elizabeth II e o príncipe Philip (1921-2021), não foram ao evento.

De acordo com o site da revista People, a rainha disse que não era apropriado que ela estivesse em um casamento de duas pessoas que se divorciaram de seus parceiros anteriores, já que ela era a chefe da Igreja da Inglaterra.

Com isso, a mãe e o pai do noivo só foram ao casamento religioso, que foi uma benção na Capela de St. George, no Castelo de Windsor. Na igreja, Charles e Camilla foram fotografados com a rainha na saída do local. A presença deles na igreja foi bem vista pelos especialistas da família real, já que foi uma forma de demonstrar o apoio deles par ao filho mais velho, que se casou com o amor de tantos anos.

Vale lembrar que, no dia do seu casamento, Camilla usou dois vestidos, sendo um para cada celebração. Antes de se casarem, Charles e Camilla viveram outros relacionamentos. Ele foi casado com a princesa Diana entre 1981 e 1996, e ela foi casada com Andrew Parker Bowles entre 1973 e 1995.