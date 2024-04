William e Kate Middleton celebram aniversário de casamento; relembre detalhes

Neste dia, há 13 anos, Kate Middleton e William se casaram em uma cerimônia transmitida ao vivo para o mundo todo; veja detalhes do casamento

Nesta segunda-feira, 29, a Princesa Kate Middleton e o Príncipe William celebram 13 anos desde o dia em que oficializaram sua união e em celebração, compartilharam em suas redes sociais uma imagem inédita do grande dia. “13 anos atrás hoje!”, diz a legenda da imagem compartilhada pelo casal.

O casal que celebra suas ‘Bodas de Linho’ parou o mundo há 13 anos atrás para acompanharem o casamento real, só no Reino Unido cerca de 37 milhões de pessoas acompanharam o evento pela TV. Relembre os detalhes do grande dia!

O vestido de noiva da duquesa continua sendo referência entre as noivas mesmo depois de tantos anos, desenhado por Sarah Burton, que estava à frente da Alexander McQueen na época. O vestido escolhido contava com uma saia rodada e mangas compridas, era inevitavelmente tradicional. A estilista diz que o vestido foi uma colaboração 50/50 entre o estilista e a realeza, que se acredita ter sido inspirado no vestido que a falecida atriz Grace Kelly usou em seu casamento em 1956 com o príncipe Albert de Mônaco.

O corpete apresentava flores renda, que foi aplicada em tule pelas funcionárias da Escola Real de Bordado. Para manter o sigilo, as bordadeiras da Escola foram informadas de que o vestido era para um drama de fantasia para a televisão e esse custo não era problema. Para o 'algo azul' da tradição do casamento, uma fita azul foi costurada no interior do vestido. Além do vestido da cerimônia, Kate usou um segundo vestido também desenhado por Sarah.

A tiara usada por Kate no grande dia pertenceu à Rainha Elizabeth II e foi emprestada para o dia do casamento real. Feita pelo designer de joias Cartier, foi um presente do Rei George VI para a Rainha Mãe, em 1936, quando ela ainda era Duquesa de York. Anos depois a tiara foi dada de presente à sua filha, princesa Elizabeth, em comemoração ao seu aniversário de 18 anos.

Apesar da tiara nunca ter sido usada pela falecida rainha, a princesa Anne já usou a peça que conta com mais de 800 diamantes na Abertura Estadual do Parlamento em 1967.

Foto: Getty Images

Já o icônico anel de noivado de Kate Middleton além de ter um valor exorbitante tem um valor sentimental ainda maior isso porque, o anel era da princesa Diana, na época avaliado em £28,000 (cerca de R$105 mil), quando o príncipe Charles a presenteou por seu noivado.

Tudo começou em 1987, na sequência da trágica morte da Princesa Diana, William e Harry escolheram, cada um, peças que guardassem a memória da mãe. Os irmãos fizeram um “acordo de cavalheiros”, combinando que o primeiro a casar ficaria com o anel de safira da Diana.

A aliança de 12 quilates de safira e 14 diamantes que hoje pertence a Kate Middleton custava em torno de R$105 mil quando Charles pediu Diana em casamento, em 1981. Hoje, a joia já está estimada em mais de R$1 milhão.