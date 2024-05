Príncipe Harry: Conheça a terapia que o ajudou a superar trauma

Príncipe Harry é adepto da terapia EMDR, que o ajudou a superar o trauma de perder a mãe, a princesa Diana. Saiba o que é

O príncipe Harry cresceu sob o olhar do mundo ao ser um dos herdeiros do trono do Reino Unido e viveu o trauma de perder a mãe, a princesa Diana, ainda na infância. Com isso, ele buscou a ajuda de terapeutas para se conhecer melhor e encontrar conforto no dia a dia. Com isso, o príncipe contou que já recorreu à terapia EMDR, que é a dessenbilização e reprocessamento do movimento ocular.

A revelação do uso desta terapia foi feita por ele em um documento da Apple TV no ano de 2021, chamando The Me You Can’t See, quando ele apareceu com os braços cruzados enquanto batia nos ombros, que é um dos métodos usados pela terapia.

De acordo com o jornal The Telegraph, a EMDR é uma terapia bilateral, uma forma de psicoterapia, que usa os movimentos dos olhos combinados com leves tapas do próprio paciente em seu corpo. Este tratamento busca substituir as memórias negativas pelas positivas em um processo de cura natural para traumas e problemas de saúde mental.

Na terapia, o profissional terapeuta pede que o paciente conte sobre suas memórias e o incentiva a fazer movimentos rápidos com os olhos para que o paciente possa processar as lembranças enquanto está distraído com o movimento.

“Orientar sua atenção para outro estímulo enquanto sobrecarrega a informação na memória faz com que ela se torne menos angustiante. Existem semelhanças com o que acontece no sono com movimentos rápidos dos olhos. Ele acessa memórias que foram armazenadas de forma errada e as utiliza em questões nas quais você está trabalhando”, disse a consultora de EMDR Sandi Richman ao The Telegraph.

Esta terapia costuma ser procurada por quem tem problemas de ansiedade, depressão, fobias e pânico. O EMDR foi desenvolvido na década de 1980 pela psicóloga norte-americana Francine Shapiro e é recomendada pela Organização Mundial da Saúde, segundo o site The Guardian, para transtorno de estresse pós-traumático (TEPT), mas ainda existem estudos em andamento sobre a eficácia deste tratamento.

No documentário, o príncipe Harry contou que a terapia o ajudou a lidar com as memórias da época da morte da mãe, que faleceu em um acidente de carro quando ele tinha apenas 12 anos. “Londres, para mim, é um gatilho por causa do que aconteceu com minha mãe e por causa do que vivi e vi. Eu não queria pensar nela. Porque, se eu pensar nela, isso vai trazer à tona o fato de que não posso trazê-la de volta e isso só vai me deixar triste e decidi não falar sobre isso”, disse ele na época sobre a decisão de buscar a terapia do movimento ocular.

Hoje em dia, Harry prioriza a sua saúde mental junto com sua esposa, Meghan Markle. “Optamos por colocar a nossa saúde mental em primeiro lugar. É isso que estamos fazendo e é isso que continuaremos a fazer. Não se trata apenas de quebrar um ciclo e se tratar apenas para garantir que a história não se repita. O estigma prospera no silêncio. Portanto, enquanto prosperar no silêncio, o melhor que todos nós podemos fazer é continuar a conversar e compartilhar histórias que são relacionadas com pessoas ao redor do mundo”, declarou.