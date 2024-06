Ronaldo revela que não assiste mais jogos de futebol: 'Muito chato'

Ex-jogador, Ronaldo Fenômeno se mostrou 'desapontado' com o futebol ao explicar que prefere se dedicar a outro esporte atualmente

Grande sucesso nos campos, Ronaldo Fenômeno, ex-jogador da Seleção Brasileira, surpreendeu ao revelar que não assiste mais partidas de futebol. Durante um evento anual de caridade em uma academia de tênis na França, o craque mundial se mostrou desapontado com o esporte e explicou que passou a gostar mais da 'raquete'.

Em vídeos que circulam na internet, Ronaldo, que deu o título para o Brasil na Copa do Mundo de 2002, aparece explicando em entrevista o motivo de não acompanhar os jogos. "Eu acho que amo mais tênis do que futebol", iniciou o ex-atleta, surpreendendo o público presente no evento.

"Isso é inacreditável. Eu não consigo mais assistir partidas de futebol, acho que está muito chato. Mas consigo ficar assistindo partidas de tênis de mais de cinco horas. É loucura", se divertiu Ronaldo, esclarecendo a preferência.

Ainda na mesma entrevista, o famoso comentou que, mesmo após se aposentar, continua sendo um cara bastante competitivo. Ele, que pratica tênis atualmente, ainda brincou sobre sua desenvoltura no esporte.

"Estou treinando, mais ou menos, três vezes na semana. Eu ainda sou muito competitivo, quero ser melhor a cada dia, mas o meu backhand... [risos]. Acho que é a única coisa que não dá para corrigir", declarou Ronaldo Fenômeno, por fim.

Recentemente, a apresentadora Patrícia Abravanel, filha de Silvio Santos, compartilhou em suas redes sociais um vídeo de um dos herdeiros jogando tênis com Ronaldo. "Sem palavras para agradecer! Foi especial demais", disse a famosa.

Filho de Ronaldo 'nega' herança do ex-jogador

Filho mais velho do ex-jogador de futebol Ronaldo Fenômeno, Ronald surpreendeu os internautas ao fazer uma rara aparição no podcast 'No Lucro', da CNN. Na ocasião, o jovem, fruto do antigo relacionamento do atleta com a comentarista esportiva Milene Domingues, falou um pouco sobre sua vida pessoal.

Durante a entrevista com o jornalista Phelipe Siani, Ronald revelou que seu pai sempre diz que não deixará a herança para os filhos. De acordo com o DJ e empresário, a brincadeira de Ronaldo tem um 'fundo de verdade', uma vez que ele concorda que deve ser o grande responsável por suas conquistas.

"Meu pai mesmo brinca que não vai deixar herança nenhuma pra mim e pros meus irmãos. (…) Realmente, ele brinca com isso. E eu acho legal, sim, realmente ter essa responsabilidade de saber: 'Cara, eu tenho que correr atrás do meu'", declarou o jovem, que ainda ressaltou ser ciente do privilégio que possui em ter pais influentes; confira mais detalhes!