Cintura fina da esposa de Eduardo Costa é alvo de comentários

A influenciadora digital Mariana Polastreli, que é a esposa do cantor Eduardo Costa, agitou as redes sociais ao mostrar sua boa forma e atraiu os olhares para a cintura fina. Os fãs ficaram impressionados com o quanto ela está magra.

Na imagem, Mariana posou na frente de um espelho enquanto estava sentada no chão e destacou a barriga negativa a cinturinha fina. Com isso, os internautas elogiaram a beleza dela. “A mulher é capa de revista. Com 3 filhos, é de dar inveja esse corpo”, disse um internauta. “O que você fez para ficar com esse shape?”, afirmou outro. “Deve ter tirado 10 costelas”, declarou mais um. “Que corpão! Uma modelo”, escreveu outro.

Com tantos comentários, a esposa de Eduardo Costa reagiu. Ela negou que tenha feito algum procedimento radical para conquistar a boa forma. Ela é adepta da alimentação balanceada e dos exercícios físicos há muitos anos. "O povo que gosta de ficar conversando fiado e fala 'ah, é lipo', é porque não faz o que tem que se fazer, né? As pessoas gostam mais de criticar do que propriamente fazer o que é necessário. Dica boa é dica compartilhada. Sempre fui muito transparente com tudo o que uso. Quem me acompanha há 12 anos no Instagram, sabe que tudo eu compartilho", disse ela.

Eduardo Costa está mais magro

O cantor sertanejo Eduardo Costa falou sobre o seu emagrecimento nos últimos tempos. Ele apareceu bem mais magro nas redes sociais e surpreendeu os fãs. Agora, o artista contou o que aconteceu. Ele revelou que aderiu ao protocolo de emagrecimento do seu médico e foi incentivado pela esposa a perder os quilos que ganhou durante a pandemia de Covi-19.

"Emagreci 20 kg. Como tenho baixa estatura, o excesso de peso estava fazendo diferença no meu rendimento. O meu ganho de peso começou na época da pandemia, quando parei de frequentar a academia, mudei para a fazenda com a minha esposa e os filhos e ganhei bastante peso", disse ele ao site IstoÉ.

E completou: "O tratamento foi feito pelo Dr. Bernardo Guimarães, de Belo Horizonte (Minas Gerais). A minha mulher me acompanhou e incentivou. Segui os mesmos protocolos que ela faz para manter a boa forma".