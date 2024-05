Meghan Markle está preocupada com possível biografia de ex-marido

Meghan Markle está preocupada com as revelações de possível biografia de seu ex-marido, com quem foi casada antes de príncipe Harry; saiba mais!

Antes de seu casamento com príncipe Harry, Meghan Markle foi casada com o produtor de cinema Trevor Engelson. No entanto, seu relacionamento, que durou cerca de nove anos, acabou sendo um fracasso. E essa história pode estar prestes a ser contada em detalhes para o público!

Segundo a OK! Magazin, Trevor estaria recebendo propostas para publicar a história de seu 'casamento fracassado' com a duquesa de Sussex. Com isso, Meghan estaria 'em pânico' com as possíveis revelações que seriam incluídas na biografia.

"Há muitas coisas que os dois [Markle e Harry], especialmente Meghan, não querem necessariamente que sejam de domínio público. Não é nenhum segredo que os dois levaram vidas coloridas antes de se conhecerem, e embora Harry tenha falado sobre muitos erros em seu livro, ainda há coisas sobre Meghan que não sabemos", contou uma fonte ao veículo.

Meghan Markle e Trevor Engelson iniciaram um relacionamento em 2004, quando ela ainda trabalhava como atriz. Os dois se casaram em 2011, na Jamaica, mas se separaram em 2013, com iniciativa vinda da artista. Segundo Andrew Morton, autor do livro 'Meghan: Uma Princesa de Hollywood', a duquesa chegou a enviar seus anéis de casamento de volta através do correio.

Meghan Markle revela frase de sua filha com Harry, Lilibet a deixou sem palavras

Meghan Markle expôs um diálogo recente com sua filha de 2 anos, Lilibet, que a deixou emocionada. A esposa do príncipe Harry falou sobre a interação com sua caçula em uma conversa com estudantes de uma escola na Nigéria, durante sua passagem recente pelo país africano. O relato da duquesa foi noticiado pelo jornal britânico Daily Mirror.

A ex-estrela da série ‘Suits’ contou para os estudantes: “A nossa filha, Lili, ela é muito, muito menor que vocês, pessoal. Ela está para fazer três anos e, há algumas semanas, ela olhou para mim e viu o reflexo dela nos meus olhos. Aí ela me disse: ‘Mamãe, eu me vejo em você’”.

“Ela falou literalmente, foi uma ênfase diferente nessas palavras”, completou a artista sobre a fala da criança. “Eu pensei, ‘sim, eu me vejo em você e você se vê em mim’. E eu olho essa sala [repleta de crianças] e também me vejo em vocês”, completou Meghan.