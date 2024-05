Roque, do SBT, aparece pela primeira vez após internação

Diretor de auditório do SBT, Roque gravou um vídeo para Sonia Abrão para mostrar que está bem, mas segue internado no interior de São Paulo

O diretor de auditório do SBT Gonçalo Roque apareceu pela primeira vez em um novo vídeo após ter sido internado no último final de semana. Ele foi hospitalizado após ter um sangramento intracraniano após desmaiar em um restaurante. Agora, ele mostrou que está bem, mas segue internado.

Roque gravou um vídeo para o programa A Tarde É Sua, da RedeTV!, comandado por Sonia Abrão, e apareceu em um quarto do hospital. "Infelizmente, na semana passada eu fui almoçar com a minha família e eu tive pequeno acidente. Eu desmaiei. E infelizmente vim parar aqui no hospital. Uma equipe maravilhosa está me dando uma grande atenção para mim. Eu estou bem, Deus e Nossa Senhora Aparecida têm me ajudado”, disse ele.

Na noite desta segunda-feira, 20, a família dele divulgou um boletim médico com o quadro de saúde dele. “Sr. Gonçalo Roque encontra-se internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) deste serviço para vigilância neurológica devido a episódio de síncope (desmaio) no dia 18/05/24. No momento, o paciente encontra-se estável clínica e hemodinamicamente, assintomático e sem queixas, com exames laboratoriais inalterados e sem déficits neurológicos aparentes, aguardando exame de imagem do crânio (angioressonância) para complementação diagnóstica”, informaram.

Uma publicação compartilhada por Sonia Abrão (@soniaabrao)

Roque se emocionou no casamento da filha

O assistente de palco do SBT Gonçalo Roque viveu um momento emocionante em dezembro de 2023 ao comemorar o casamento de sua filha Pamela Roque, que é sua enteada e é considerada como sua filha. Nas rede sociais, ele mostrou fotos da cerimônia e apareceu emocionado.

Em algumas fotos, ele mostrou que foi o responsável por levá-la até o altar e caiu no choro de tanta emoção. Para a ocasião, ele usou um terno vermelho e esbanjou estilo.

“Agradeço por estar vivo e ter o privilégio de levar minha filha ao altar. Depois de tudo que passei em 2023, fechar o ano assim foi o meu melhor presente. Meu coração é fraco, mas nesse dia ele se manteve forte e bem cheio de emoção e alegria”, disse ele na legenda.