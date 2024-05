Rei Charles é mais rico do que a Rainha Elizabeth. Saiba o valor da fortuna

Lista internacional revela que o Rei Charles III teve um aumento inacreditável em sua fortuna em 2023 e se tornou mais rico do que sua mãe, a Rainha Elizabeth II

O Rei Charles III está com sua fortuna ainda maior! De acordo com a lista dos ricos do jornal Sunday Times, ele aumentou o seu dinheiro em 2023 e se tornou mais rico do que sua mãe, a rainha Elizabeth II (1926-2022).

O monarca acumulou uma fortuna de US$ 770 milhões - cerca de R$ 3,9 bilhões -, o que representa um aumento de US$ 12 milhões - cerca de R$ 61 milhões - no ano de 2023. Com isso, o rei ocupa a 258ª posição na lista das pessoas mais ricas do Reino Unido.

Quando a rainha Elizabeth II faleceu, em 2022, a fortuna dela era estimada em US$ 468 milhões - cerca de R$ 2,3 bilhões.

Parte da fortuna do Rei Charles III veio das economias que ele fez dos lucros que recebeu do Ducado da Cornualha após sua separação milionária da princesa Diana na década de 1990. Na época, ele deu US$ 21 milhões para a ex-mulher. Com isso, ele sofreu uma queda em sua fortuna, mas recuperou rapidamente ao cortar gastos para juntar dinheiro ao longo dos anos. Agora, o dinheiro dos lucros do Ducado da Cornualha vão para o príncipe William, que é o atual príncipe de Gales

Além disso, a fortuna do rei também envolve os lucros de propriedades agrícolas na Escócia, na Inglaterra e no País de Gales, e a herança deixada pela rainha Elizabeth II.

Rei Charles III perdeu o paladar

O rei Charles III surpreendeu ao contar um efeito colateral do seu tratamento contra o câncer. Ele descobriu um tumor durante uma cirurgia em janeiro de 2024 e está em tratamento com quimioterapia. Agora, ele contou que perdeu o paladar.

De acordo com o site TMZ, o rei revelou que perdeu o sentido do paladar ao participar de um evento do exército nesta segunda-feira, 13, na Inglaterra. Porém, ele não deu mais detalhes sobre o quadro de saúde.

Além disso, vale lembrar que o tipo do tumor que atingiu o rei segue em sigilo. A equipe da realeza apenas informou que ele foi diagnosticado com câncer, mas não revelou mais informações sobre o tipo do tumor e o tratamento.

Charles ficou alguns meses sem participar de eventos públicos, mas retomou sua agenda de presenças oficiais há poucas semanas. A retomada dele em aparições públicas coincidiu com o momento em que a imprensa internacional noticiou que as informações sobre o funeral dele estavam sendo atualizadas nos bastidores da realeza britânica.