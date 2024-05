Rei Charles III revela que perdeu o paladar durante luta contra o câncer

Em tratamento contra um câncer, Rei Charles III revela um efeito colateral que está sentindo em sua rotina

O rei Charles III surpreendeu ao contar um efeito colateral do seu tratamento contra o câncer. Ele descobriu um tumor durante uma cirurgia em janeiro de 2024 e está em tratamento com quimioterapia. Agora, ele contou que perdeu o paladar.

De acordo com o site TMZ, o rei revelou que perdeu o sentido do paladar ao participar de um evento do exército nesta segunda-feira, 13, na Inglaterra. Porém, ele não deu mais detalhes sobre o quadro de saúde.

Além disso, vale lembrar que o tipo do tumor que atingiu o rei segue em sigilo. A equipe da realeza apenas informou que ele foi diagnosticado com câncer, mas não revelou mais informações sobre o tipo do tumor e o tratamento.

Charles ficou alguns meses sem participar de eventos públicos, mas retomou sua agenda de presenças oficiais há poucas semanas. A retomada dele em aparições públicas coincidiu com o momento em que a imprensa internacional noticiou que as informações sobre o funeral dele estavam sendo atualizadas nos bastidores da realeza britânica.

A gravata divertida do rei Charles III

O Rei Charles III chamou a atenção ao retomar sua agenda de compromissos oficiais e públicos após ser diagnosticado com câncer. O primeiro evento dele na nova fase aconteceu nesta semana em Londres, na Inglaterra, e ele esbanjou simpatia. Porém, um detalhe roubou a cena: a gravata com estampa inusitada.

O monarca apareceu com uma gravata rosa com estampa de dinossauros. O item discreto atraiu os olhares por causa dos pequenos desenhos de dinossauros T-Rex em toda a sua extensão.

De acordo com a imprensa internacional, a gravata divertida seria um presente de um dos netos de Charles para ele no ano de 2022. Isso porque ele usou a gravata pela primeira vez em janeiro de 2023 em Norfolk. Agora, o acessório voltou a integrar um look irreverente do rei.