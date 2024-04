Rei Charles III vai ao primeiro evento após o diagnóstico de câncer

Em luta contra o câncer, o Rei Charles III mostra que está bem ao participar de um evento em sua primeira aparição pública oficial após o diagnóstico

O Rei Charles III participou de seu primeiro evento oficial após ser diagnosticado com câncer. Nesta terça-feira, 30, ele esteve em um centro de tratamento de câncer na Inglaterra para apoiar os pacientes que também lutam contra a doença. Este evento aconteceu após surgirem boatos de que ele teria tido uma piora em sua saúde. Assim, ele mostrou que está bem e disposto para retomar sua agenda de compromissos oficiais.

O rei interrompeu sua agenda de eventos públicos em janeiro, assim que foi diagnosticado com um tumor, para preservar a sua saúde durante os meses iniciais do tratamento. Nos últimos meses, ele não parou de trabalhar, mas ficou apenas nos bastidores e recebendo poucas pessoas no palácio. Agora, ele surpreendeu ao agendar a sua visita ao centro oncológico de um hospital em Londres.

Acompanhado da esposa, a rainha Camilla, ele ficou cerca de uma hora no hospital para conversar com médicos e pacientes e fez questão de destacar que é importante o diagnóstico precoce de câncer para que o tratamento seja mais eficaz.

O Rei Charles III anunciou o seu diagnóstico de câncer em 5 de fevereiro de 2024. Ele descobriu a doença durante uma cirurgia que realizou em janeiro. Porém, ele não revelou qual é o tipo do câncer, apenas afirmou que não é um tumor na próstata.

Rei Charles III e Rainha Camilla - Foto: Getty Images

Plano para o funeral do Rei Charles III foi atualizado

O Rei Charles III luta contra o câncer desde o início do ano, mas não revelou detalhes sobre o qual é o tipo do tumor. O que se sabe é que ele faz visitas frequentes à Londres, Inglaterra, para o tratamento com radioterapia. Agora, a imprensa internacional acendeu um sinal de alerta ao revelar que o plano para o funeral dele, chamado de Operação Ponte Menai, é atualizado com frequência - o que poderia ser um indício de piora no quadro de saúde dele.

De acordo com o site Daily Beats, a atualização do plano de funeral do rei acontece nos bastidores da realeza e também há uma análise sobre o que funcionou ou não no funeral da rainha Elizabeth II, que aconteceu em 2022, para corrigirem os possíveis erros. Porém, a família real não comenta nada oficialmente.

Uma fonte da publicação disse: “É claro que ele está determinado a vencer. Todos continuam otimistas, mas ele está realmente muito mal. Mais do que eles estão deixando transparecer”. Outra fonte declarou que a saúde dele é assunto em todos os lugares. “Falando com amigos do rei recentemente sobre a saúde do rei, a resposta mais comum é ‘não é bom’”, afirmou Tom Sykes ao Daily Beast.