Rainha Camilla dá nova atualização sobre recuperação de Rei Charles III

Camilla revelou que o Charles III está 'melhorando' em meio ao tratamento do câncer e aproveitou para dar uma pequena ‘bronca’ no marido

Apesar de Rei Charles III ter voltado a assumir funções reais públicas em meio ao tratamento do câncer, mas a rainha Camilla deu um pequeno aviso ao marido durante sua última saída. Nesta quinta-feira, 16, foi questionada sobre a saúde de seu amado, que foi diagnosticado com câncer em fevereiro. Ela deu uma resposta bem humorada para a pergunta de como está a evolução do monarca, o que agraciou o público do evento.

Em uma festa no jardim da Lamb House, em Rye. Camila afirmou que ele está se recuperando muito bem, mas brincou: “O Rei está melhor. Bom, ele estaria se ele se comportasse”, disse ela em tom de brincadeira.

Embora ela não tenha dado mais detalhes, a rainha Camilla e outros membros da família real já compartilharam que o rei Charles ficou desapontado ao desacelerar suas tarefas durante o tratamento do câncer. O sobrinho do monarca, Peter Phillips, disse no The Royal Report da Sky News Australia em março que o rei estava "frustrado por não conseguir fazer tudo o que deseja".

“Ele está sempre pressionando, sua equipe e todos, seus médicos e enfermeiras para poder dizer: 'Na verdade, posso fazer isso? Posso fazer isso?'". Peter continuou: “Portanto, a mensagem principal seria que ele está obviamente muito ansioso para voltar a uma forma de normalidade".

Rei Charles III revela que perdeu o paladar durante luta contra o câncer

Charles III surpreendeu ao contar um efeito colateral do seu tratamento contra o câncer. Ele descobriu um tumor durante uma cirurgia em janeiro de 2024 e está em tratamento com quimioterapia. Agora, ele contou que perdeu o paladar.

De acordo com o site TMZ, o rei revelou que perdeu o sentido do paladar ao participar de um evento do exército nesta segunda-feira, 13, na Inglaterra. Porém, ele não deu mais detalhes sobre o quadro de saúde.

Além disso, vale lembrar que o tipo do tumor que atingiu o rei segue em sigilo. A equipe da realeza apenas informou que ele foi diagnosticado com câncer, mas não revelou mais informações sobre o tipo do tumor e o tratamento.