Graciele Lacerda revela que está construindo casa nos EUA: 'Logo'

Noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda revela que está construindo residência fora do Brasil; influenciadora falou sobre o assunto

A noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, falou em sua rede social que está construindo mais uma propriedade com o sertanejo. Em seus stories na rede social, a famosa respondeu a uma pergunta sobre estar fazendo uma nova residência e surpreendeu ao contar onde será o lar.

A pessoa então questionou sobre quando ficará pronta a casa da jornalista com o artista em Orlando, nos EUA. Graciele Lacerda então surpreendeu ao postar uma foto do projeto para dizer que está esperando a mansão ter suas obras acabadas.

"Espero que logo", falou a influenciadora ao revelar como será uma área externa da propriedade com churrasqueira e jacuzzi.

Tempos atrás, Graciele Lacerda falou sobre o triplex onde mora com Zezé em Alphaville, em São Paulo. A influenciadora contou como foi a divisão de contar para comprar o imóvel luxuoso: "Aqui compramos juntos (a minha parte está financiada rsrs) e decoramos juntos".

Recentemente, a noiva do cantor chamou a atenção com a mudança de sua aparência. Dona de um programa, que ajuda a emagrecer com saúde, a empresária mostrou como suas táticas dão certo quando aplicadas com muito foco. Em apenas 7 dias, ela perdeu mais de 3 kg e provou a mudança drástica com fotos. Veja o antes e depois aqui.

Veja o projeto da casa de Graciele Lacerda em Orlando:

Graciele Lacerda choca ao dar adeus ao seu cabelão

Uma das marcas registradas da noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, é o seu cabelão. Na quarta-feira, 19, a influenciadora digital então chocou seus seguidores ao compartilhar um vídeo no cabeleireiro cortando os fios e dando adeus a uma boa parte deles.

Mantendo a sua cor natural, a musa fitness então surpreendeu ao deixar o profissional passar a tesoura dando um ar mais moderno a suas madeixas. O resultado ousado chamou a atenção dos internautas. Graciele Lacerda até deu um susto ao iniciar o vídeo com um clique parecendo que estava com um corte chanel. Veja a transformação aqui.