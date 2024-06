Pedro Scooby flagra momento fofo da filha Liz com Cíntia Dicker

Pedro Scooby mostrou em suas redes sociais um momento fofíssimo da filha Liz, fruto do relacionamento com Luana Piovani, ao encontrar Cíntia Dicker

Nesta quinta-feira, 27, Pedro Scooby recebeu os filhos gêmeos Bem e Liz, de oito anos, frutos do seu antigo relacionamento com Luana Piovani, em sua casa no Rio de Janeiro. O filho mais velho do casal Dom, de 12 anos, já mora com o pai há algum tempo.

Em seu Instagram Stories, o surfista mostrou um momento fofíssimo entre Liz e a madrasta Cíntia Dicker. A pequena deu um abraço carinhoso na modelo e depois correu para ver a irmã Aurora, de um ano, filha de Scooby e Cíntia.

"Chegaram", escreveu o papai coruja na legenda. Em seguida, Pedro também compartilhou alguns vídeos em que todos os filhos aparecem brincando juntos.

Mais cedo, no Instagram, Luana Piovani, que vive em Portugal, já lamentou a saudade dos filhos ao compartilhar o trecho de uma poesia escrita por Caio Fernando Abreu.

"O médico perguntou: 'O que sentes?'. E eu respondi: 'Sinto lonjuras, doutor. Sofro de distâncias'", diz a mensagem que a famosa publicou. Na legenda, ela acrescentou um desabafo sobre a saudade que sente dos pequenos. "Quem inventou a distância não conhecia a saudade".

Pedro e Luana foram casados entre 2013 e 2019. O surfista oficializou a união e subiu ao altar com Cíntia Dicker em 2020.

Presentão

Na quarta-feira, 26, Pedro Scooby e Cíntia Dicker resolveram dar um presentão para a pequena Aurora, de apenas um ano. Nas redes sociais, eles exibiram a bebê brincando com um carro elétrico.

O veículo trata-se de uma reprodução do Jeep Rubicon e custa cerca de R$ 4 mil. A pequena está comemorando um ano e seis meses.

"E levou fadinha e José para dar uma volta para comemorar com ela 1 ano e seis meses de vida. Viva bebezuda", escreveu a modelo no vídeo em que Aurora aparece curtindo muito o novo presente.