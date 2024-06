Graciele Lacerda choca ao dar adeus ao seu cabelão: 'Susto'

Radicalizou! Dona de um cabelão, Graciele Lacerda choca ao passar a tesoura nos fios e exibir o resultado; veja como ela ficou

Uma das marcas registradas da noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, é o seu cabelão. Nesta quarta-feira, 19, a influenciadora digital então chocou seus seguidores ao compartilhar um vídeo no cabeleireiro cortando os fios e dando adeus a uma boa parte deles.

Mantendo a sua cor natural, a musa fitness então surpreendeu ao deixar o profissional passar a tesoura dando um ar mais moderno a suas madeixas. O resultado ousado chamou a atenção dos internautas. Graciele Lacerda até deu um susto ao iniciar o vídeo com um clique parecendo que estava com um corte chanel.

"Dia de cortar o cabelo. Você é do time que radicaliza ou tira só as pontinhas?", escreveu ela na legenda. Nos comentários, a famosa recebeu elogios pela transformação. "Tomei um susto quando vi o Chanel", disseram. "Que susto", exclamaram outros. "Linda", admiraram.

Recentemente, Graciele Lacerda chamou a atenção com sua mudança de aparência. Dona de um programa, que ajuda a emagrecer com saúde, a eleita do sertanejo mostrou como suas táticas dão certo quando aplicadas com muito foco. Em apenas 7 dias, ela perdeu mais de 3 kg e provou a mudança drástica com fotos. Veja o antes e depois aqui.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Graciele Lacerda (@gracielelacerdaoficial)

Zezé Di Camargo fala de doação de mais de 4 mil peças de Graciele

A noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, impressionou ao mostrar sua doação para as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul. Nas últimas semanas, a influenciadora se dedicou na separação das peças e entregas das caixas para serem levadas até o estado atingido.

Muito organizada e dedicada, a eleita do sertanejo passou horas embalando as mais de 4 mil peças que seriam vendidas em seu bazar beneficente. Além dos itens quase novos, usados por ela e Zezé, a famosa ainda comprou coisas na internet para doar. O cantor ficou admirado mais uma vez com sua amada e falou sobre a atitude dela. Veja o que ele falou aqui.