Poliana Rocha faz apelo após roubo no condomínio onde mora: "Prezamos"

A esposa do cantor Leonardo, a influenciadora Poliana Rocha, usou seu Instagram neste domingo (23) para fazer um apelo por mais segurança no condomínio onde reside em Goiânia. Ela compartilhou uma notícia sobre o roubo a duas casas no residencial e destacou a necessidade urgente de melhorias no local.

"Prezamos por mais segurança em nosso condomínio", escreveu na legenda. Conforme compartilhado pela página Mais Goiás, duas residências foram alvo de furto na noite do último sábado (22), no condomínio de luxo Aldeia do Vale. Uma moradora, que estava viajando, encontrou sua casa revirada ao retornar. Segundo a publicação, a Rotam (PMGO) já estava presente no condomínio quando ela entrou em contato, pois outras duas casas também haviam sido invadidas na mesma noite.

De acordo com a página, outro residente compartilhou em suas redes sociais um vídeo mostrando o estado em que os criminosos deixaram a casa. “Você acha que morar em condomínio fechado tem segurança máxima? Essa noite entraram dentro da minha casa, comigo dentro de casa. Fizeram o regaço [bagunça], queriam levar meu cofre e não deram conta de carregar. Levaram os notebooks dos meus filhos e danificaram meu carro ainda”, relatou.

Poliana Rocha pede por segurança (Reprodução/Instagram)

