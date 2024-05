Poliana Rocha mostra galeria que fez para Leonardo: 'Toda história'

Poliana Rocha mostra espaço com discos, prêmios e até pastas enviadas por fã falecida de Leonardo; esposa do cantor montou galeria para ele; veja

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, chamou a atenção ao exibir um lugar especial que montou para seu amado guardar seus prêmios e outras lembranças de carreira. Nesta segunda-feira, 27, a loira gravou a galeria que organizou para ele e impressionou com os detalhes.

Nas paredes do espaço foram colocados os discos e outros prêmios que ele recebeu. Estatuetas e outros objetos também foram colocados em uma vitrine. Mas, uma coisa se destacou: pastas enviadas por uma fã que faleceu. Poliana Rocha contou que a admiradora separou tudo e estava a história de Leandro e Leonardo documentada ali.

"Aqui eu fiz com todo o carinho, com toda história de Leandro e Leonardo", contou a empresária ao gravar o local bem espaçoso e repleto de prêmios do marido. "Uma fã dele faleceu e ela mandou antes de falecer as pastas com toda história de Leandro e Leonardo", disse ao ter feito bancos que abrem para guardar tudo direitinho.

Ainda nos últimos dias, Poliana Rocha mostrou em seus stories o convite personalizado que ela e Leonardo receberam do aniversário da neta, Maria Alice, que completará 3 anos nos próximos dias.

É bom lembrar que Virginia Fonseca fez um pedido especial aos convidados. No convite, a sogra do cantor pediu que o presente da herdeira fosse em forma de doações de leite em pó. Nas últimas semanas, a apresentadora do SBT e Poliana Rocha doaram suas roupas para as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul.

Poliana Rocha surge quase irreconhecível em foto grávida

A esposa de Leonardo, Poliana Rocha, encantou ao relembrar uma foto de sua gravidez, quando estava esperando seu único filho com o sertanejo, o cantor Zé Felipe. Em sua rede social, ela postou o registro que recebeu de uma amiga e chamou a atenção.

Isso porque, a empresária apareceu com a aparência bem diferente e exibindo um enorme barrigão. Usando apenas uma saia e tampando a parte de cima com um emoji de coração, a loira esbanjou beleza natural ao mostrar como estava um dia antes do nascimento de seu herdeiro. Veja a foto aqui.