Princesa Anne recebe alta hospitalar após acidente

Irmã do Rei Charles III, a princesa Anne já está em casa após ter sido internada por causa de um acidente com cavalos

A princesa Anne, que é irmã do Rei Charles III, recebeu alta hospitalar na manhã desta sexta-feira, 28, após sofrer um acidente com cavalos no último domingo, 23. A integrante da realeza já está descansando em sua casa de campo no Parque Gatcombe, em Gloucestershire.

De acordo com o Palácio de Buckingham, a princesa seguirá com sua recuperação perto da família, mas ainda não tem previsão de quando voltará a cumprir sua agenda de compromissos da realeza. “Gostaria de estender meus agradecimentos à equipe do Southmead Hospital por seu cuidado, experiência e gentileza durante a curta estadia da minha esposa”, afirmou o marido dela, Timothy Laurence.

Anne foi internada por causa de uma concussão, que é quando a cabeça é atingida, e ferimentos leves durante um incidente com cavalos. Porém, a família real não revelou os detalhes do que aconteceu com a princesa.

Perda de memória

A Princesa Anne, que é irmã do ReiCharles III, está internada em um hospital na Inglaterra após sofrer um acidente no último domingo, 23. Ela teria sofrido um acidente envolvendo um cavalo e sofreu uma concussão, que é quando acontece uma pancada na cabeça, e ferimentos leves. Com isso, ela foi diagnosticada com uma perda de memória.

De acordo com o site Telegraph, a princesa apresentou perda de memória sobre o dia do acidente, já que não se lembra do que aconteceu. Apesar do susto com o diagnóstico, os médicos acreditam que é algo temporário e ela deve se recuperar.

Por enquanto, a família real britânica não revelou detalhes sobre como foi o acidente com Anne. O marido dela, Timothy Laurence, contou que a esposa está bem e fez questão de agradecer a equipe médica. “Ela está se recuperando bem. Estamos profundamente gratos à equipe médica e ao apoio do hospital com o atendimento especializado - e também aos serviços de emergência que foram maravilhosos no local. Estamos ambos profundamente comovidos com todas as mensagens gentis que recebemos. Isso significa muito”, afirmou ele.