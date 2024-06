Família real teria feito pacto de silêncio sobre saúde de Kate Middleton

Apesar de ter voltado a fazer aparições públicas, Kate Middleton permanece em tratamento contra um câncer, diagnosticado em janeiro

Após seis meses sem fazer uma aparição pública depois de tornar público seu diagnóstico, Kate Middleton surgiu no Trooping the Colour, evento que comemora o aniversário de rei Charles III. Segundo um expert, pouco se sabe sobre a condição enfrentada pela princesa de Gales, diagnosticada com câncer, devido a um pacto de silêncio feito pela família real.

Depois disso, parece que tudo voltou à estaca zero: os súditos permanecem sem notícias da Princesa de Gales, em clima de completo segredo sobre a saúde da duquesa. Em entrevista ao canal americano Fox News, especialistas da Família Real entregaram que existe um "pacto de silêncio total" entre a monarquia:

"A realidade é que ninguém sabe de fato como Kate está. Há muitos boatos por parte daqueles que desejam avançar em suas carreiras. Mas, na verdade, quando a Família Real deseja fechar as portas para o mundo, eles têm séculos de prática na arte", destacou Ian Pelham Turner.

Tamanho sigilo se dá pelo fato de que Kate é considerada a grande figura da monarquia britânica e a estabilidade da instituição a longo prazo depende da Princesa. "Nos últimos dias, Kate foi apontada pela imprensa global como a joia da coroa da Família Real. Ela é a número um da realeza, que estabilizará o futuro da monarquia", completou.

O biógrafo Christopher Andersen destacou que Kate está seguindo religiosamente as ordens do médico. “Hoje em dia, Kate está jogando um jogo de espera — seguindo religiosamente e rezando para que testes futuros mostrem que a quimioterapia fez seu trabalho”, sustentou. "É um momento estressante e debilitante para Kate, ampliado ainda mais pelo fato de que o mundo está prendendo a respiração junto com ela", acrescentou.

Kate Middleton prefere que filhos mais novos não sejam membros efetivos da realeza

A decisão do príncipe Harry de abdicar de suas funções reais segue gerando consequências para a Família Real. Kate Middleton arquitetou um plano futuro para os dois filhos mais novos, Charlotte e Louis. O primogênito dela, George, nasceu com a missão de um dia se tornar rei do Reino Unido. Ele sucederá o pai, o príncipe William, no comando do trono.

Como manda a tradição, o primogênito é quem deve ser preparado para assumir o trono. Um amigo dos príncipes de Gales revelou ao portal britânico Daily Beast que a duquesa deseja que os filhos mais novos não se envolvam em assuntos da realeza quando crescerem.