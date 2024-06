Príncipe Harry dá depoimento raro sobre morte de Diana: ‘Vai me deixar triste’

O filho caçula tinha apenas 12 anos quando perdeu a mãe em agosto de 1997; Harry aconselhou jovens como lidar com o luto após perderem seus pais

O príncipe Harry sobre a morte da mãe, a princesa Diana (1961-1997), em um depoimento raro em vídeo para Scotty’s Little Soldiers, uma instituição de caridade britânica que apoia crianças cujos pais morreram enquanto serviam nas forças armadas. Vale lembrar que Diana morreu em um acidente de carro aos 36 anos, em Paris, no dia 31 de agosto de 1997, quando Harry tinha apenas 12 anos.

"É tão fácil, quando criança, pensar ou se convencer... você se convence de que a pessoa que você perdeu quer que você fique triste pelo maior tempo possível para provar a ela que sente sua falta. Mas então vem a noção de que, não, ela deve querer que eu seja feliz", refletiu.

O caçula acrescentou a importância de falar sobre o sentimento diante da situação de perda. "A coisa mais difícil, especialmente para as crianças, acho que é: 'Não quero falar sobre isso porque vai me deixar triste, mas quando percebo que se eu falar sobre isso, estou celebrando a vida deles, então na verdade as coisas ficam mais fáceis", analisou.

Ele também ressaltou o sentimento oposto de "não vou falar sobre isso, e essa é a melhor forma de lidar com a situação". "Pode ser por um tempo, mas você não pode esconder isso para sempre. Não é sustentável. E vai comer você por dentro".

No entanto, Harry admitiu a dificuldade natural que as pessoas podem ter em se abrir nesse tipo de cenário. "Ninguém quer estar na posição de ser forçado a falar sobre exatamente aquilo de que não quer falar, especialmente quando todo mecanismo de defesa em sua mente, sistema nervoso e tudo mais está dizendo 'não vá por esse caminho'".

No ano passado, o príncipe já tinha falado sobre como lidou com o luto na época do acidente e revelou por que só conseguiu “sentir e chorar” a morte de sua mãe 16 anos depois do acidente de carro. “Eu tive um momento da minha vida que não compreendia isso, mas o trauma pela perda da minha mãe aos 12 anos me fez passar todos esses anos sem [expressar] emoções, incapaz de chorar e sentir”, afirmou.

Tristeza mais profunda do príncipe Harry vem à tona

O príncipe Harry guarda uma tristeza profunda em seu coração após ter abandonado os serviços oficiais como membro da realeza britânica. De acordo com o tabloide The Mirror, o especialista na realeza Tom Quinn explicou que ele sente uma perturbação e preocupação ao ver o afastamento dos seus filhos, Archie e Lilibet, e dos sobrinhos, George, Charlotte e Louis - filhos de príncipe William e Kate Middleton.