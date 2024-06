Mãe de Virginia faz alerta após influenciadora revelar que quebrou resguardo

A influenciadora Virginia Fonseca recebeu um 'puxão de orelha' ao vivo da mãe após contar que quebrou o resguardo da primeira gravidez

A apresentadora e influenciadora digital Virginia Fonseca participou do programa 'Chega Mais', do SBT, e, ao lado da mãe, Margareth Serrão, comentou um pouco sobre sua experiência na maternidade. Grávida do terceiro filho com o cantor Zé Felipe, a famosa recordou o pós de sua primeira gestação.

Durante um bate-papo com a apresentadora Regina Volpato, Virginia surpreendeu ao revelar que quebrou o resguardo após o nascimento da primogênita, Maria Alice, de 3 aninhos atualmente. A pequena nasceu por meio de parto cesárea.

"Sempre dá um probleminha no futuro.Minha mãe falava: 'resguardo não se quebra'", declarou Margareth, na ocasião. "Eu quebrei o resguardo na questão… na questão que você sabe qual é", se divertiu a esposa de Zé Felipe. "Você quebrou o resguardo na questão…", repetiu Regina Volpato, entrando na brincadeira.

"Quebrei o [resguardo] da Maria Alice e não aconteceu nada, graças a Deus", contou Virginia Fonseca. Neste momento, a mãe da influenciadora deixou um alerta para a filha. "É, mas no futuro… costuma aparecer depois [as consequências]. Aí você vai falar ‘ah, foi porque quebrei o resguardo", avisou Margareth Serrão.

"Minha mãe que falava isso. Então a gente passa o que a gente aprende de mãe para filho. Eu esperei 45 dias", completou ela. Além de Maria Alice, Virginia e Zé Felipe também são pais de Maria Flor, de quase 2 aninhos, e José Leonardo, que deve nascer nos próximos meses.

Virginia Fonseca faz festa para celebrar seu amor por Zé Felipe

A influenciadora digital Virginia Fonseca fez uma festa em casa para celebrar os quatro anos do seu relacionamento com o marido, o cantor Zé Felipe. Os dois comemoraram o amor com as filhas, Maria Alice e Maria Flor, e muitos docinhos.

A artista organizou um cenário em casa com um coração feito de flores vermelhas e fotos do casal, além da mesa com bolos e doces. Nas redes sociais, ela mostrou as fotos da comemoração.

Na legenda do post, Virginia falou sobre a intensidade do casamento com Zé Felipe. "Josephino é minha alma gêmea… Desde o primeiro dia que nos vimos foi diferente!! Nos cumprimentamos com selinho e foi tudo muito intenso. Nunca fomos um casal de joguinhos de desinteresse, na vdd, a gnt disputava quem tinha mais interesse um no outro. Sempre deixamos claro tudo que queríamos, sobre nosso amor, nossos sonhos, sempre nos apoiamos muito e sei que vai ser pra sempre porque Deus nos uniu!!! No segundo dia que nos vimos, o Josephino já falava sobre filhos e eu sem acreditar kkkk eu sempre achei linda as histórias de amor, onde o rapaz encontra a moça e se apaixonam loucamente e casam e tem filhos e vivem felizes para sempre… Aconteceu comigo. Hoje estamos comemorando 4 anos de uma vida inteira que está por vir, se Deus quiser. Amo você", afirmou ela.