Virginia Fonseca visita obras de mansão e mostra quarto do terceiro filho

Nesta quinta-feira, 20, Virginia Fonseca visitou as obras de sua mansão e aproveitou para mostrar o quarto do terceiro filho

Nesta quinta-feira, 20, Virginia Fonseca aproveitou para ir visitar as obras de sua mansão em Goiânia. A influenciadora fez questão de mostrar alguns detalhes para os mais de 47 milhões de seguidores.

Em seu Instagram, a famosa compartilhou alguns vídeos em que exibe detalhes do quarto de José Leonardo, terceiro filho dela com Zé Felipe. O bebê, que deve nascer em breve, já possui um cômodo luxuoso.

O local é bastante espaçoso e possui armários com acabamento em bronze e espelhos. "Eu achei bemchique", disse ela. Virginia e o marido Zé Felipe pretendem se mudar para a nova casa no próximo mês. "Em casa é para a gente criar nossos filhos e morar até o fim das nossas vidas, se Deus quiser! Por isso escolhemos tudo com qualidade A+ porque é para a gente usar e não estragar", escreveu.

Além de José Leonardo, Virginia e Zé Felipe também são pais de MariaAlice, de três anos, e MariaFlor, de um ano.

Tradição

A influenciadora digital Virginia Fonseca registrou um momento encantador de suas filhas, Maria Alice, de três anos, e Maria Flor, de um ano, com o pai delas, o cantor Zé Felipe. Ela mostrou que a família tem a tradição de pedir a benção para os mais velhos e as meninas fazem o gesto com seus pais.

No vídeo, as duas estavam prontas para curtirem uma festa junina e foram pedir a benção do pai. "Quem aguenta isso, gente?! Sério… Elas estão indo para uma festa junina no condomínio e aqui não sai de casa se não pedir a benção e a Floflo já quis dar uma de rebelde kkkkkk Maria Alice chamou atenção, mas no final as duas pediram benção e foram para festa. Ps: uma tem 1 ano e a outra tem 3!! Será que estamos lascados?", disse a mãe coruja na legenda.

Em breve, a família de Virginia e Zé vai aumentar. Os dois esperam o nascimento de um menino, que vai se chamar José Leonardo e deverá nascer no segundo semestre de 2024.