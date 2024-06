Bianca Rinaldi compartilha fotos raras com o marido e se declara: "Te amo"

Neste domingo, 30, a atriz Bianca Rinaldi foi às redes sociais para comemorar o aniversário de seu marido, o empresário Eduardo Menga

Neste domingo, 30, a atriz Bianca Rinaldi foi às redes sociais para comemorar o aniversário de seu marido, o empresário Eduardo Menga. A artista postou algumas fotos ao lado dele e das filhas gêmeas, Beatriz e Sophia, de 15 anos, e escreveu uma mensagem carinhosa na legenda.

"O teu riso tira-me o pão, se quiseres, tira-me o ar, mas não me tires o teu riso, ri, porque o teu riso será para as minhas mãos como uma espada fresca. Mas quando abro os olhos e os fecho,quando os meus passos se forem,quando os meus passos voltarem,nega-me o pão, o ar,a luz, a primavera,mas o teu riso nunca porque sem ele morreria.Te amo. Feliz aniversário", declarou a famosa.

Nos comentários, os internautas desejaram felicitações. "Que fotos lindas... só peço a Deus que continue abençoando esse amor tão lindo de vocês com muito amor, admiração e respeito... tenho muito orgulho da família linda que vocês formaram", disse uma. "Lindos! Feliz aniversário pra ele, desejo tudo de melhor, felicidades", disse outra. "Tudo muito lindo! Parabéns!", comentou uma terceira.

Filhas gêmeas de Bianca Rinaldi completam 15 anos

Recentemente, Bianca Rinaldi mostrou um álbum de fotos de vários momentos de Beatriz e Sofia, que completaram 15 anos de vida. Ela compartilhou momentos do crescimento das filhas, desde a gestação até hoje em dia. Na legenda, ela falou sobre a alegria de ser mãe delas.

"Minhas filhas. Quanto orgulho, quanto amor eu tenho por vocês. Vocês são os presentes mais preciosos que Deus me deu. Sempre estarei aqui por vocês para vocês. Desejo o melhor sempre, ver vocês crescendo está sendo um grande aprendizado para mim. Obrigada por me ensinarem tanto, perdão pelas vezes que sou aquela "mãe chata". Sejam felizes nas suas escolhas, estarei sempre apoiando e aplaudindo. Deus as abençoe com muita saúde, Paz, Proteção e amor", afirmou.