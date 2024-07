Lucas Guedez choca ao mostrar resultado do transplante capilar: 'Surreal'

Parceiro de palco de Virginia no SBT, o influenciador Lucas Guedez mostrou foto de antes e depois de realizar o transplante capilar

O influenciador Lucas Guedez surpreendeu os seguidores na noite de segunda-feira, 1, ao compartilhar um registro mostrando o resultado de sua cirurgia de transplante capilar. Prestes a completar um ano de procedimento, o parceiro de palco de Virginia Fonseca no programa 'Sabadou', do SBT, admitiu que até ele ficou chocado com a mudança.

Em seu Instagram oficial, Lucas publicou uma foto exibindo o antes e depois de seus cabelos. Na primeira imagem, é possível perceber algumas falhas nos fios. Já na segunda, o influenciador digital aparece com cabelos mais volumosos.

"As vezes nem eu reconheço meu eu de 1 ano atrás. É surreal, velho! Serei sempre grato ao seu trabalho, amigo Dr. Pablo Maciel", escreveu o amigo de Virginia Fonseca na legenda da postagem. Nos comentários, diversos amigos famosos e admiradores de Lucas Guedez também se mostraram surpresos com a mudança.

"Achei que era o Luciano que faz dupla com o Zezé", brincou um internauta. "Não sabia que tu era calvo não, chocada! Ficou perfeito!", disse outra. "Passa meu número pra ele, Lu", se divertiu o influenciador Lucas Rangel.

Vale lembrar que Guedez realizou o procedimento cirúrgico em julho de 2023. Na época, ele compartilhou os bastidores da mudança com os seguidores e não escondeu a emoção que sentiu no momento, uma vez que o antigo visual o incomodava.

"Meu Deus! Esse dia chegou! Depois de 1 ano procurando, pesquisando, com muito medo... Hoje vou realizar meu implante capilar... Gente, eu estou muito feliz", disse Lucas Guedez, na ocasião.

Lucas Guedez comemora conquista no SBT

Co-apresentador do Sabadou com Virginia, programa do SBT, Lucas Guedez (22) conversou com a CARAS Brasil sobre o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, comemorado nesta sexta-feira, 28.

O objetivo da data é conscientizar a população sobre a importância do combate à homofobia para a construção de uma sociedade livre de preconceitos e igualitária, independentemente do gênero sexual. No bate-papo, o influenciador digital fala de progresso e comemora conquista pessoal na emissora de Silvio Santos (93): “Tenho liberdade para ser eu mesmo”.

Guedez ressalta a importância da data para a comunidade LGBTQIA+. “Destaca a visibilidade da comunidade, além de uma reflexão sobre os direitos conquistados e os desafios ainda enfrentados por nós, LGBTs. Acho que é essencial ter este movimento para combater a discriminação e a violência, além de conscientizar a sociedade sobre as questões de identidade e gênero e orientação sexual”, diz; confira a entrevista completa com o influenciador!