Lucas Guedez comemora conquista no SBT: ‘Tenho liberdade para ser eu mesmo’

Em entrevista à CARAS Brasil, Lucas Guedez, parceiro de Virginia no Sabadou, do SBT, fala de avanço na luta contra o preconceito e comemora conquista pessoal

Co-apresentador do Sabadou com Virginia, programa do SBT, Lucas Guedez (22) conversou com a CARAS Brasil sobre o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, comemorado nesta sexta-feira, 28. O objetivo da data é conscientizar a população sobre a importância do combate à homofobia para a construção de uma sociedade livre de preconceitos e igualitária, independentemente do gênero sexual. No bate-papo, o influenciador digital fala de progresso e comemora conquista pessoal na emissora de Silvio Santos (93): “Tenho liberdade para ser eu mesmo”.

Guedez ressalta a importância da data para a comunidade LGBTQIA+. “Destaca a visibilidade da comunidade, além de uma reflexão sobre os direitos conquistados e os desafios ainda enfrentados por nós, LGBTs. Acho que é essencial ter este movimento para combater a discriminação e a violência, além de conscientizar a sociedade sobre as questões de identidade e gênero e orientação sexual”, diz.

E continua: “Os eventos que acontecem neste período, como a maior Parada Gay do Brasil, aqui em São Paulo, ajudam a aumentar a compreensão e a empatia, para promover um ambiente mais inclusivo. Acho que ser representado é se sentir acolhido em qualquer ambiente, seja no trabalho, bares, restaurante, cinema, teatro ou na rua; saber que as diferenças são respeitadas e valorizadas, e que ser diferente é normal”.

Em seguida, o influenciador aponta artistas que, segundo ele, são grandes exemplos no Brasil dentro do contexto de representatividade. “Pabllo Vittar, que é a drag queen com mais seguidores no mundo no Instagram; Anitta, uma das maiores cantoras da música brasileira; Gloria Groove, que está provando agora que uma drag também pode cantar pagode e está um sucesso estrondoso; o nosso eterno Paulo Gustavo, que marcou a vida de muita gente com sua arte de nos fazer rir (...) Para mim, essas pessoas reforçam muito a ideia de que pessoas LGBTQIAPN+ podem estar onde quiserem”, comenta.

Questionado sobre mundo ideal, o influenciador responde: “Um mundo sem preconceitos onde todos respeitem a individualidade de cada um”.

'PROCESSO DE ACEITAÇÃO TEM AUMENTADO'

Lucas Guedez também relembra preconceitos vividos. “Acho que todo gay passa por algumas situações de preconceitos ao longo da vida; tem o bullying na escola, discriminação no trabalho a exclusão social. Eu, graças a Deus, tenho uma base familiar muito incrível que sempre me deu apoio. Hoje, vejo que esse processo de aceitação têm aumentado, óbvio que ainda tem muita coisa para fazer, para aumentar essa conscientização das questões relacionadas à diversidade e inclusão, mas vejo uma crescente no progresso desse processo”, fala.

O influenciador comemora a liberdade de poder ser quem é hoje, nas redes sociais e no trabalho. Atualmente, ele é contratado do SBT. “Nas minhas redes sociais, sou eu mesmo, no meu dia-a-dia, e sou exatamente o que as pessoas veem no Instagram, e até no Sabadou. Graças a Deus, o SBT me dá a liberdade para eu ser eu mesmo no programa. Então, falar sobre diversidade fica natural para mim, porque faz parte do meu dia, e acaba sendo mais leve e divertido. O retorno é bem positivo, o pessoal acaba se identificando de alguma forma”, destaca.

Guedez manda uma mensagem especial para as pessoas que ainda sofrem preconceito no Brasil. “Você é valioso, digno de amor e respeito, exatamente como você é. Sei que pode ser muito difícil enfrentar o preconceito e a discriminação, mas lembre-se de que você não está sozinho. Há uma comunidade inteira que te apoia e que entende pelo que você está passando. É normal sentir medo e insegurança, acredite na sua força e valorize suas qualidades, você merece viver plena e autenticamente”, reforça.

Lucas Guedez comemora a liberdade de poder ser quem é hoje - Divulgação/Rafael Manson

TRABALHO NA TV ABERTA

Desde abril deste ano, Lucas Guedez está no ar na TV aberta - sua primeira oportunidade fora da internet, onde tem consquistado um novo público. Na atração, exibida sempre nas noites de sábado, ele é parceiro da amiga de longa data, a influenciadora e empresária Virginia Fonseca (25).

“Está sendo maravilhoso, estou muito feliz com o programa. O SBT tem uma equipe super profissional, tenho liberdade para ser eu mesmo, não preciso criar nenhuma skin pra estar ali no palco. E a Vivibora, né, gente, o que falar de Virginia? É um ser humano muito iluminado, é uma amiga de verdade, e trabalhar com ela está sendo incrível. Sem dúvida é uma experiência única na minha vida”, comemora.

Para finalizar, Guedez revela um sonho: “Fazer Stand Up Comedy. É algo que já está caminhando e, se Deus quiser, logo logo realizo”.