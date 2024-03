Parceiro de Virginia no SBT, Lucas Guedez enfrenta desafio na TV: 'Imediatismo'

Em entrevista à CARAS Brasil, influenciador celebra trabalho com Virginia Fonseca e dá spoilers sobre seu quadro no programa

Estreante na TV, Lucas Guedez (22) tem enfrentado desafios ao lado de Virginia Fonseca (24) no comando do Sabadou com Virginia, nova atração do SBT. Apresentador do PocCast, o influenciador diz que a experiência no programa online o ajudou em partes, porém, a televisão aberta consegue ser bastante diferente do mundo da internet.

"Eu sou da internet e o retorno que temos ali do nosso público é muito rápido, em questão de minutos eu sei se o conteúdo agradou ou não. Na TV não é assim, a gente grava, esperamos ir para o ar pra saber se gostaram ou não, não ter esse imediatismo é um desafio", diz o parceiro de Virginia , em entrevista à CARAS Brasil.

Apesar da espera até o dia 6 de abril, quando a atração estreia às 22h15, Guedez não esconde a empolgação com seus quadros e entrevistas externas ao estúdio de gravações. Ele conta que já esteve em diversos lugares, desde cemitérios e shoppings, até a cidade de Osasco e a Avenida Paulista, locais da região metropolitana de São Paulo.

Ele afirma que seu podcast, que divide a apresentação com Rafa Uccman (30), o ajudou a lidar com audiência e a resposta do público. Porém, o Sabadou trouxe o frio na barriga de interagir diretamente com a plateia. "Na TV aberta eu vou entrar no lar da família brasileira, eu tô me sentindo muito [risos]."

Abaixo, Lucas Guedez comenta sobre a parceria com a influenciadora Virginia Fonseca, reação dos fãs e seguidores sobre o novo trabalho na TV e novos projetos que planeja para o ano de 2024. Leia trechos editados da conversa.

Como tem sido a experiência de trabalhar na TV?

Estou muito feliz com este projeto, me jogando bastante nas externas! Já fui para Osasco, cemitério, shopping, [Avenida] Paulista, amando. É bem diferente da internet que ali só vê o conteúdo quem te segue, conhece seu trabalho e é você com o celular, né?

Antes, você já comandava seu podcast. Isso te ajudou de alguma forma no programa?

Me ajudou e ainda ajuda muito, o PocCast está com uma audiência incrível, Rafa e eu estamos ali firmes e fortes, e ali é uma experiência fantástica que com certeza me ajudou bastante para este novo desafio, mas é diferente, no podcast não tem plateia… é a gente e o entrevistado, eu já gravei algumas externas do programa, então já senti aquele frio na barriga, mas no estúdio tenho certeza que será diferente. Estou muito animado, não vejo a hora de começar.

Como está sendo ser parceiro da Virginia nesse trabalho?

A Vi é um ser humano muito iluminado. É uma amiga de verdade, e trabalhar com ela está sendo incrível, quando surgiu essa oportunidade de trabalharmos juntos eu nem pensei, falei: 'Bi, vamos'.

Como seus fãs e seguidores reagiram à novidade do programa?

Meus fãs estão acostumados a me ver fazendo palhaçada o dia todo na internet, [então] no início houve aquela reação de surpresa por eu estar em uma TV aberta. Mas, recebi muitas mensagens de carinho, a receptividade foi muito positiva.

Você tem novos projetos que possa contar?

No momento meu foco é me dedicar 100% ao Sabadou, mas tem algumas coisas acontecendo em paralelo que ainda não posso contar mas teremos algumas novidades este ano.