Virginia Fonseca revela como equilibra gravidez e programa no SBT: 'Desafio diário'

Dona de uma verdadeira legião de fãs, Virginia Fonseca (24) dá mais um passo para levar a carreira de influenciadora para a televisão. Grávida pela terceira vez, a empresária conta que tem enfrentado desafios para equilibrar a maternidade e as gravações do programa Sabadou com Virginia, que estreia no SBT em 6 de abril.

"Ser mãe é sempre um desafio diário, seja no trabalho ou em qualquer lugar, sempre me adapto para priorizar minha família", conta Virginia , em entrevista à CARAS Brasil. Ela acrescenta que o marido, Zé Felipe (25), dá total apoio em seus novos projetos e que quando a saudade das filhas, Maria Alice (2) e Maria Flor (1), aperta eles compartilham vídeos e fotos das pequenas.

Além da distância da família, a empresária também precisa lidar com sua ansiedade. Ela conta que o sentimento acaba a atrapalhando e que, para dribá-lo, não costuma fazer planos em um futuro distante, e aproveita para viver um dia de cada vez.

"Tenho a melhor família do mundo, estou tendo apoio de todos. Eles entendem quando estou longe, participam de todo o processo dando a opinião deles. Sem eles eu não daria conta", acrescenta a influenciadora, que trouxe a mãe, Margareth Serrão (56) para o programa, com seu próprio quadro.

A atração estreia no sábado dia 6 de abril, nas telinhas do SBT. Com direção de João Mesquita, o programa vai ao ar às 22h45 e trará a família do cantor Leonardo (60) como primeiros convidados. Abaixo, Virginia fala sobre o processo de criação, a parceria com Lucas Guedez (22) e os últimos preparativos para a estreia. Confira trechos editados da conversa.

Como estão os preparativos para assumir o programa Sabadou com a Virginia?

Eu sou muito ansiosa, isso atrapalha um pouco. Mas está tudo correndo bem, houve um atraso com a confecção do cenário, mas nada que afete nosso cronograma de gravações. Minha maior preparação está sendo comigo mesmo em administrar tanta coisa boa acontecendo na minha vida e sou muito grata a Deus por isso.



Você ajudou na idealização do programa?

Sim. O João nosso diretor e toda equipe do SBT me deixaram muito à vontade para opinar e deixar o programa com minha cara, trazer a minha identidade para a TV aberta, desde que gravamos o piloto dei meus pitacos aqui e ali.



Como tem sido a parceria com o Lucas Guedez?

Maravilhosa. O Lu é o cara mais perfeito para se conviver, está sempre com a energia lá em cima, um amigo muito querido. Nossa amizade se fortaleceu muito nos dois últimos meses, e quando surgiu a oportunidade desse projeto no SBT, não pensei em outra parceria para estar ali comigo.

Qual foi a recepção dos seus 46 milhões de seguidores quando você contou a novidade no Instagram?

Foi muito bom, meus fãs são maravilhosos sempre me apoiam, acho que eles estão ansiosos igual a mim.