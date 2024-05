Luciano Huck manda recado para Gracyanne após polêmica: ‘Brincadeira'

Luciano Huck surpreende ao mandar recado para Gracyanne Barbosa após participação de Belo em seu programa de TV e explica o que aconteceu

O apresentador Luciano Huck repercutiu a participação do cantor Belo em seu programa Domingão com Huck, da Globo, ao mandar um recado para Gracyanne Barbosa. Na atração desta semana, ele esclareceu que fez apenas uma brincadeira sobre arrumar um novo crus para o cantor após a separação do ex-casal.

"Semana passada eu brinquei com o Belo aqui no palco, mas espero que o amor prevaleça, e se eles quiserem voltar, que voltem, quem sou eu para dar pitaco. Eu quero mais é celebrar, vocês são conhecidos há tanto tempo", disse ele.

E completou: "Então, Gracy, um beijo para você, espero que vocês se acertem, mas aqui no palco era uma grande brincadeira com o Belo. Beijo no coração".

Gracyanne tomou atitude contra Belo

A musa fitness Gracyanne Barbosa tomou uma atitude contra o ex-marido, o cantor Belo, após a separação vir à tona. Em conversa com o colunista Leo Dias, ela disse que parou de seguir o ex e ainda o bloqueou em suas redes sociais.

Inclusive, a morena ainda declarou que não quer mais viver na casa onde eles moravam. Ela não volta ao local há algum tempo. “Parei de seguir o Belo e o bloqueei. Não volto para casa”, disse ela ao colunista.

Quando a separação foi divulgada na internet, Belo e Gracyanne já estavam afastados há oito meses. Com a repercussão do fim do casamento, eles se afastaram de vez. Poucos dias depois do término vir à tona, Belo retirou seus pertences da casa que dividia com a ex.