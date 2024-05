Monique Evans surpreende ao revelar destino da lua de mel com Cacá Werneck

Após casamento luxuoso, Monique Evans revela que o destino da lua de mel está relacionado ao trabalho da esposa, Cacá Werneck; descubra o roteiro

Na noite da última quinta-feira, 17, Monique Evans subiu ao altar para oficializar sua união em uma cerimônia luxuosa com Cacá Werneck. Logo após o casamento, a empresária e DJ planejam curtir alguns dias a sós em um destino nacional. Em seguida, elas devem aproveitar a temporada de baladas para viajar e também trabalhar no verão europeu.

Em conversa com o Portal Léo Dias após o casamento, Monique revelou que recebeu de presente de um dos padrinhos uma estadia em um dos hoteis mais luxuosos do Rio de Janeiro. Por isso, ela e a esposa devem passar os próximos dias hospedadas no Copacabana Palace, onde Madonna reuniu uma multidão há apenas alguns dias.

Na sequência, a apresentadora explicou que ela e a esposa devem embarcar para uma viagem internacional no mês que vem. Isso porque além de curtirem uma lua de mel, elas também vão aproveitar para trabalhar: “A gente só vai para Barcelona, que é para pegar o verão de lá, em junho. Pra pegar Ibiza aberta, pra ela tocar”, Monique contou.

“Amanhã nós vamos para o Copacabana Palace”, completou a modelo, que ainda falou sobre a cerimônia luxuosa: “O casamento, na verdade, era pra minha mãe e a vó dela. A gente ia fazer só para 20 pessoas, e olha o que se tornou”, ela brincou com o festão, que recebeu mais de 230 convidados para celebrar a união.

Vale lembrar que, antes da cerimônia de casamento com a presença de amigos próximos e familiares, Monique Evans e Cacá Werneck namoraram por mais de uma década. Em conversa com a CARAS Brasil, a modelo explicou que, apesar do casal representar muito para muitas pessoas, o motivo por trás do casamento foi a realização de um desejo pessoal.

"Em momento nenhum a gente pensou assim [na representatividade], porque pra gente é tão normal, que a gente se vê como um casal normal. Então em momento nenhum a gente pensou nisso. "A gente pensou mais em celebrar o nosso amor e ter a família por perto", disse a apresentadora, que iniciou os preparativos do casamento em agosto do ano passado.

