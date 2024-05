TV / LEMBRA DELE?

Geninho de América, ex-ator mirim abandonou carreira na TV

O ex-ator mirim Guilherme Vieira abandonou a promissora carreira na TV e vive fora do país com a noiva. O administrador tem uma empresa de games no Brasil

Ex-ator mirim, Guilherme Vieira - Foto: Reprodução/Gshow/Instagram