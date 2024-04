Paolla Oliveira já falou sobre beijo lésbico na TV: 'É como pular de paraquedas'

Em 2015, Paolla Oliveira virou destaque na Globo após estrelar minissérie polêmica a qual vivia garota de programa lésbica

Prestes a estrear na segunda temporada da série Justiça, da TV Globo, a atriz Paolla Oliveira tem chamado atenção ao interpretar uma personagem lésbica, que viverá um romance com Nanda Costa. No entanto, essa não será a primeira vez que a artista se joga no universo LGBTQIAP+.

Em 2015, Paolla foi uma das estrelas da minissérie Felizes Para Sempre?, a qual deu vida a garota de programa Danny Bond, uma mulher que abusava da sedução para se dar bem na vida. Na época, a famosa roubou a cena ao se entregar a personagem e se destacar em cenas ousadas, como a que aparece exibindo o corpão apenas usando uma calcinha.

"Não tenho problema em lidar com cenas mais pesadas. Quando está no contexto e faz parte do roteiro, não tem problema. Quanto ao beijo... se rolar vai ser naturalmente. Ser lésbica é apenas uma característica da personagem", disse ela em entrevista ao O Globo.

Leia também: Justiça 2: Paolla Oliveira revela como fez para encarnar namorada de Nanda Costa

Em outro momento, Paolla comentou que não estava preocupada com a possibilidade de gravar cenas de beijo lésbico, a qual ela trata como apenas mais uma tarefa comum de seu trabalho. "Beijar outra mulher é como se eu tivesse que fazer uma cena pulando de paraquedas. Se ela faz, eu vou e me adapto. É um bom processo", declara.

Ainda segundo a atriz, viver Danny Bond era uma oportunidade especial em sua carreira, por se tratar de uma personagem diferente das que sempre foi escalada. "Ela não tem uma personalidade definida, cada hora se apresenta de um jeito, com perucas. Ela encarna fetiches. Mas o fetiche é de quem? Dela ou do cliente? Parece que ela quer só agradar...", avaliou.