Veja a decoração da festa de Vicky, filha de Roberto Justus e Ana Paula

Roberto Justus e Ana Paula Siebert organizam uma festa luxuosa na festa para celebrarem os 4 anos da filha, Vicky

Filha de Roberto Justus e Ana Paula Siebert, Vicky acaba de completar 4 anos de idade e ganhou uma festa de aniversário luxuosa. O evento aconteceu na fazenda da família no interior de São Paulo e teve a decoração inspirada na animação A Pequena Sereia, da Disney.

A família organizou uma festa ao ar livre em um lindo sábado de sol. A área do bolo de aniversário contou com os personagens característicos do filme infantil e também docinhos decorados com o tema. Além disso, o evento contou com vários brinquedos infláveis para as crianças.

Vicky completou a nova idade na sexta-feira, 17, e ganhou uma festa intimista com o tema da Barbie no apartamento da família em São Paulo. Agora, ela vai celebrar em um evento maior na fazenda.

Veja as fotos da decoração da festa:

Homenagens para Vicky

Na sexta-feira, 17, Roberto Justus e Ana Paula Siebert fizeram posts especiais no Instagram para celebrarem o aniversário da filha, Vicky. Ele disse: "Aniversário da minha princesinha caçula… 4 anos de alegria em nossa vida. Criança alegre, cheia de vida, geniosa, inteligente e madura para a idade! Me enche de orgulho! Amanhã tem a festa para os amiguinhos! Te amo Vicky!".

E a mãe coruja escreveu: "Hoje você completa 4 anos… os anos mais felizes da minha vida e olha que eu era feliz, mas descobri o maior sentido para tudo, ser mãe! Te ver crescendo essa menina doce, empática e inteligente, me enche de orgulho. Você como qualquer crianças faz suas birras rsrs, mas suas atitudes me mostram que estamos no caminho certo e quero que, você viva em um mundo melhor e faça a diferença nele! Te amo Vicky, de um tamanho, que não tem explicação, obrigada por me completar, por me “mudar”, obrigada por ser minha amiga! Estaremos juntas, para sempre! nossa conexão é algo inexplicável!".