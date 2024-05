Giovanna Pitel dá detalhes de programa com Fernanda: "Muito do que a gente é"

Em entrevista recente, Giovanna Pitel abriu detalhes sobre convite para o programa com Fernanda Bande e revelou o que o público pode esperar

Os fãs de 'Pitanda' estão entusiasmados com o novo programa de Giovanna Pitel e Fernanda Bande, do BBB 24, no Multishow. Em entrevita ao OFuxico, Pitel falou um pouco mais sobre a atração e revelou o que o público pode esperar.

“Acho que muito do que a gente é! Não podemos dar muitos detalhes em relação ao programa, mas é muito do que vocês já conhecem, além de muita novidade, também muita animação, muita conversa massa e, claro, muitos convidados legais todo o nosso trabalho todo nossa dedicação para que esse projeto dê certo!”, compartilhou.

Ainda no bate-papo, a alagoana deu detalhes sobre o convite. “Especulava-se muito na internet sobre um projeto nosso (Pitel e Fernanda). Falavam que a gente tinha que ter um Podcast, ou algo assim, por querer uma extensão do que viram dentro do programa", iniciou. "A gente pensava em fazer algo pessoal. Então, do nada, depois de toda essa especulação da internet, surgiu o convite do Amaury durante um evento que a gente fez. A gente abraçou isso. É nesse ritmo que a gente está!”, completou.

🚨AGORA: Executivo da Globo confirma que Fernanda e Pitel terão um programa juntas.



pic.twitter.com/QF4NRnpur6 — Dantas (@Dantinhas) April 24, 2024

O que se sabe sobre o programa de Pitel e Fernanda até agora

Ex-participantes do BBB 24, Fernanda Bande e Giovanna Pitel estrearão carreira nas telinhas em breve! De acordo com informações da colunista Carla Bittencourt, do 'Notícias da TV', a dupla foi contratada pela TV Globo e apresentará um programa no canal Multishow com 'formato inusitado': em uma cama.

A ideia da emissora é realizar um talk show, intitulado 'Na Cama - Com Pitel & Nanda'. O nome seria em referência aos momentos em que as duas comentavam sobre outros brothers do reality show no móvel do quarto Gnomo.

Ainda segundo a jornalista, o contrato com as ex-BBBs já foi assinado. Na atração, que terá cerca de meia hora de exibição, Fernanda Bande e Pitel receberão convidados famosos em uma cama para discutir intimidades.

Uma brincadeira com a viseira de Fernanda e a touca de cetim de Pitel, objetos que viraram marcas registradas das amigas dentro do BBB 24, também fará parte do programa. Há pouco tempo, as ex-sisters participaram do TVZ e foram colocadas por Preta Gil para serem testadas como 'futuras apresentadoras' e receberam elogios da cantora.