Bruna Marquezine chorou ao relembrar história de menina cega que a ajudou

Em 2018 a atriz Bruna Marquezine (28), participou do quadro Caso Verdade, do extinto programa Vídeo Show, na Globo e chorou ao relembrar a história que viveu com Duda (28), sua colega de cena na novela América.

Muita gente sabe que a estrela brasileira de Besouro Azul fez parte de inúmeras novelas da Globo desde os 7 anos de idade, mas o que nem todo mundo se lembra, é que a atriz já viveu uma criança com deficiência visual, a Flor, na trama de Glória Perez (75).

Sua personagem tinha uma melhor amiga, Duda, deficiente visual na trama e na vida real. Antes de iniciarem as gravações, Duda passou três meses ensinando Bruna a interpretar uma criança cega e isso resultou em uma amizade na época.

No quadro Caso Verdade, Duda apareceu com 22 anos de idade e falou um pouco sobre como estava a sua vida, a moça ainda contou a importância que a novela teve em sua trajetória: “Eu me via na Flor. Cada um de nós tem uma forma de ver o mundo e eu tento ver de uma forma positiva. Eu estudei, curso Biologia na faculdade, faço licenciatura. Hoje eu realizei muitos sonhos na minha vida.”

Foto: Reprodução/Globo

Bruna se emocionou ao ver a amiga do passado: "Fico feliz em saber que ela continua vendo o mundo de uma forma bonita. Sempre foi uma inspiração para mim e é tão bonito... Todo mundo acha que enxergar é uma barreira, mas via que minha visão era uma barreira. Duda é superação, fé, esforço."

E, mandou um recado de saudade para Duda: "Duda, saudade enorme de você, da sua mãe! Você me ensinou a comer, a andar, tudo de novo (...) Fico orgulhosa de ver você trilhando sua vida."