Nicolas Prattes abre álbum de fotos de aniversário após curtir show da Madonna

'O melhor da minha vida', Nicolas Prattes comemorou 27 anos de idade neste último sábado, 04, e curtiu ao lado de Sabrina Sato o show de Madonna

Nicolas Prattes comemorou 27 anos de idade na noite deste último sábado, 04, ao lado de sua namorada Sabrina Sato e de outros famosos. Nas redes sociais, o ator abriu um álbum de fotos com registros do seu dia de comemoração.

"Por inúmeros motivos, O melhor aniversário da minha vida. O melhor 04/05/2024 de todos, exatamente por isso, é único e não volta. Lá de cima, tenho certeza que teve gente sorrindo o dia inteiro com os momentos vividos aqui", escreveu.

“Não dá para explicar a sensação de ver você feliz, Te amo muito! Feliz vida”, celebrou a mãe do ator, “Que maravilha!!!!! Mais é mais felicidades pra ti”, desejou outra, “Que lindo Nicolas!!!! Parabéns e muitas felicidades”, escreveu outra.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nicolas Prattes (@nicolasprattes)

Hospedado no Copacabana Palace, mesmo hotel que Madonna, o ator curtiu um almoço ao lado de amigos e familia, como Fernanda Rodrigues. Já durante a noite, o namorado de Sabrina contou com a companhia de Luciano Huck, e Angélica para acompanhar o show da rainha do pop.

Luciano Huck tira foto com Madonna após show

Luciano Huck compartilhou uma foto com Madonna após o show histórico na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, na noite de sábado, 04. O apresentador divulgou o registro e elogiou a popstar com um post nas redes sociais.

"Obrigado, Madonna!!! Mais uma vez, você fez história. O pop ganhou mais um capitulo. E de quebra você ajudou a curar um pais dividido; milhões de pessoas celebrando juntos a rainha do pop", escreveu na manhã deste domingo, 05. Na imagem, ele e a cantora aparecem abraçadinhos.

Madonna no Brasil: show bate recorde de público

Madonna encerrou a turnê "The Celebration Tour" e que comemorou os 40 anos de carreira, em grande estilo e batendo recorde de público: 1,6 milhão de pessoas assistindo ao seu show na Praia de Copacabana no sábado, 04. O número foi divulgado pela Riotur nas primeiras horas do domingo, 05, e apontava que por volta das 20h, mais de um milhão de pessoas já estavam acomodadas nas areias cariocas.