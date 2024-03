Virginia Fonseca inicia gravações de seu programa no SBT: "Animada"

Virginia Fonseca inicia as gravações de seu programa 'Sabadou com Virginia', no SBT, e mostra as primeiras fotos da atração; confira!

A influenciadora digital Virginia Fonseca está prestes a estrear seu primeiro programa de televisão. A esposa do cantor Zé Felipe será apresentadora do Sabadou com Virginia, nova atração do SBT. E as gravações se iniciaram nesta quinta-feira, 21!

Em seu perfil oficial do Instagram, a nora de Leonardo compartilhou os seus primeiros cliques nos bastidores do programa. Nas fotos, Virginia posou em frente a uma placa da emissora, exibindo um buquê de flores que ganhou por sua conquista. A loira ainda mostrou uma plaquinha com o nome de seu programa na porta de seu camarim.

Na legenda da publicação, a empresária celebrou o início das gravações de seu programa, que irá ao ar todas as noites de sábado. "Cheguei pro primeiro dia de gravação do meu programa SABADOU COM VIRGINIA… eu to tão feliz, animada e grata que não sei nem o que dizer. Que Deus nos abençoe e que seja INCRÍVEL!! A estreia vai ser dia 06 de abril às 22h15, conto com todos vocês e peço paciênciaaaaaa, é minha nova skin e eu me sinto preparada. Toda honra e glória a Deus", escreveu Virginia.

Confira a publicação:

Virginia Fonseca terá reality show de sua gravidez

À espera de seu terceiro filho com Zé Felipe, a influenciadora Virginia Fonseca terá um reality show sobre a gravidez de José Leonardo. A intimidade da empresária milionária será mostrada em seu programa no SBT, Sabadou Com Virginia, que marcará a estreia da loira como apresentadora.

As informações de que ela fará o quadro, A Mãe Tá On, sobre a gestação de seu primeiro menino foram dadas pelo site F5. Segundo o veículo, o reality exibirá os detalhes do momento pelo qual ela está passando com dicas de profissionais.

Ainda conforme divulgado pelo site, apenas uma casa de aposta negocia uma cota para patrocinar o programa. O objetivo de SBT é aumentar o número de marcas atreladas à atração de Virginia Fonseca até sua estreia.