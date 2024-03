Virginia Fonseca terá reality show de sua gravidez em programa no SBT

Em seu novo programa no SBT, Virginia Fonseca terá um reality show para exibir sua terceira gravidez e conquistar ainda mais o público

A influenciadora Virginia Fonseca terá um reality show sobre sua terceira gravidez. A intimidade da empresária milionária será mostrada em seu programa no SBT, Sabadou Com Virginia, que marcará a estreia da loira como apresentadora.

As informações de que ela fará o quadro, A Mãe Tá On, sobre a gestação de seu primeiro menino com o cantor Zé Felipe, foram dadas pelo site F5. Segundo o veículo, o reality exibirá os detalhes do momento pelo qual ela está passando com dicas de profissionais.

Ainda conforme divulgado pelo site, apenas uma casa de aposta negocia uma cota para patrocinar o programa. O objetivo de SBT é aumentar o número de marcas atreladas à atração de Virginia Fonseca até sua estreia.

O Sabadou Com Virginia Fonseca irá ao ar aos sábados. A data de estreia está para dia 6 de abril às 22h15. A atração disputará audiência com o Altas Horas, de Serginho Groisman.

Nos últimos dias, Virginia Fonseca revelou quantos quilos já ganhou em sua terceira gravidez. Essa é a primeira vez que está gerando um menino. Ela e Zé Felipe já são pais de Maria Alice e Maria Flor.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Costa (@virginia)

Virginia Fonseca manda seguranças para a escola da filha

A influenciadora digital Virginia Fonseca se pronunciou sobre os rumores de que teria enviado seguranças para ficar com a filha mais velha, Maria Alice, na escola. Ela confirmou a notícia e disse que colocou dois seguranças para ficarem na escola da herdeira durante as aulas dela.

Inclusive, a esposa de Zé Felipe defendeu a sua decisão por meio de um post nos stories do Instagram. Ela contou que vai manter os seguranças na escola durante todos os dias de aula da filha pelo resto da vida e que o mesmo vai acontecer com seus outros filhos quando entrarem na escola. “Todos os dias até ela parar de estudar. Maria Flor e José Leonardo entram nisso também”, disse ela.

E completou: “Dois seguranças. Um dentro da escola e um do lado de fora… E, se reclamarem, pego mais um para fazer a ronda no quarteirão! Segurança nunca é demais e nós aqui gastamos o que for preciso para segurança dos nossos filhos. O mundo é cruel e eu que não pago para ver”.

Logo depois, ela continuou a defender sua decisão. "Não é só na escola não. No parquinho aqui de casa, elas não vão sem segurança. Elas não pisam fora de casa sem segurança. Vai me desculpar, enquanto Deus me permitir e me der condições, vai andar de segurança. Zé Felipe também é bitolado. Ele queria mandar três na escola, por enquanto é um fora e um dentro, mas se reclamar vai três”, afirmou.