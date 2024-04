Grávida, filha de Anderson Leonardo conta como pai esperava pela neta: "Pediu tanto"

Grávida de uma menina, Alessa, filha de Anderson Leonardo, conta como seu pai esperava por conhecer sua nova neta e desabafa sobre luto

Anderson Leonardo, vocalista do grupo de pagode Molejo, morreu na última sexta-feira, 26, após luta contra o câncer inguinal. Em luto a morte de seu pai, a filha do cantor, Alessa, de 30 anos, lamentou sua partida e ainda falou sobre a sua gravidez, já que está a espera de uma menina.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, Alessa compartilhou algumas fotos com o pai ao longo dos anos e desabafou sobre o luto. "Você me ensinou tanto... Tantas coisas, mas não me ensinou a viver sem você", escreveu ela.

A futura mamãe ainda contou como Anderson esperava para conhecer a neta, que se chamará Maria Alice, e que sempre demonstrou carinho pela pequena, mesmo antes de seu nascimento. "Eu vou contar pra Maria Alice que ela tinha um avô incrível, que desejou e pediu tanto ela. Que ele fazia as vontades dela e passava horas conversando com ela, que me xingava quando eu reclamava que ela tava me machucando, que quando eu chegava em casa o primeiro beijo tinha se tornado o dela, depois que era o meu. Ah Maria eu tenho tanto pra te contar do seu avô", escreveu Alessa, que mostrou todos com o pai durante a gestação.

Anderson Leonardo foi diagnosticado com câncer na região inguinal em 2022 e passou pelo tratamento com imunoterapia e medicações. Ele estava internado havia algumas semanas e foi levado para a UTI nos últimos dias com quadro de saúde gravíssimo. Além de Alessa, o cantor deixou a esposa, Paula Cardoso, e outros três filhos, Leozinho Bradock, Rafael Phelipe e Alice, além de outra neta, Andressa, de 5 anos.

Integrantes falam do futuro após morte de Anderson Leonardo

Os integrantes do Molejo se pronunciaram sobre o futuro do grupo de pagode após a morte do vocalista Anderson Leonardo. Em um vídeo nas redes sociais, os artistas contaram que vão continuar com o grupo depois da tristeza do luto.

"Alô, bateria. Alô, planeta. Alô, amigos e fãs do Molejão. Aqui quem está falando são seus amigos do grupo Molejo. Passando para agradecer o carinho de todos nesse momento difícil para todos nós. De qualquer maneira, não podemos esquecer a alegria e a irreverência do nosso cantor Anderson Leonardo. Isso tem que perdurar durante a longa vida do Molejão. O legado continua e nós estamos aí para dar continuidade ao legado do nosso cantor. Nós amamos vocês, nossos fãs e amigos", disse Andrezinho.

O grupo Molejo conta com os integrantes Andrezinho Silva, Claumirzinho Gomes, Jimmy, Robson Calazans e Lucio Nascimento.