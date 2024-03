Virginia Fonseca abre álbum de fotos da família na Suíça: "A vida é boa"

Aproveitando as férias com a família no inverno europeu, Virginia Fonseca abre álbum de fotos na Suíça ao lado de Zé Felipe e suas filhas

Logo após descobrir o sexo de seu terceiro filho, a influenciadora digital Virginia Fonseca e o cantor Zé Felipe embarcaram para uma viagem em família para a Suíça. Ao lado de suas filhas, Maria Alice, de 2 anos, e Maria Flor, de 1, a empresária abriu o álbum de fotos do passeio em suas redes sociais nesta terça-feira, 5.

Em seu perfil oficial do Instagram, Virginia posou ao lado da família, que apareceu bem agasalhada para aproveitar a cidade de Genebra sem se preocupar com o frio. Na foto, a loira apareceu com um moletom branco com estampas de corações pretos, além de botas peludas. Já Zé Felipe apostou no básico, com moletom branco e touca rosa.

As pequenas Marias roubaram a cena ao posarem com looks iguais. De toucas brancas, as meninas apareceram de cardigãs rosa e azul, com flores brancas bordadas na altura dos ombros.

"A vida é boa pra cara…. (Kkk uma música que não da para completar por motivos de palavras +18 kkkk mas que acho que vocês sabem qual é)", escreveu Virginia na legenda da publicação e ainda dividiu os próximos planos da família na viagem. "Amanhã vamos para neveee e estamos superrrr ansiososssss. Que Deus nos acompanhe", contou a influenciadora.

Confira a publicação:

Grávida, Virginia Fonseca revela quantos quilos já engordou

No último dia 1, Virginia Fonseca revelou mais detalhes de sua gravidez nas redes sociais. A influenciadora está grávida de seu terceiro filho, que se chamará José Leonardo, e contou para seus seguidores quantos quilos já engordou nas primeiras semanas de gestação.

Em suas redes sociais, ela contou que ganhou 5 quilos. "Eu bato palma, com a mão, com o pé, pra quem engorda de 8k a 12kg na gestação que é o que tem que engordar. Gente, eu engordei 5kg em um mês, tem noção disso? 5kg em um mês", disse ela.

E completou ao relembrar as gestações anteriores. "Da Maria Alice eu engordei 23kg, da Maria Flor eu já engordei 16kg só, consegui me conter, mas nada perto de 12kg", afirmou.