Esposa de Daniel abre a intimidade e mostra viagem romântica com o cantor

Fora do Brasil, esposa de Daniel e o cantor curtem viagem romântica; Aline de Pádua exibiu os detalhes dos momentos especiais

A esposa do cantor Daniel, Aline de Pádua, mostrou alguns registros de uma viagem romântica que fizeram para Mendoza, na Argentina. Sozinho, o casal apareceu sem as três filhas e usufruindo das coisas boas do local.

O famoso e sua amada aproveitaram a paisagem para tirar os cliques cheios de amor e ainda para tomar um bom vinho. Aline de Pádua encantou ao abrir a intimidade e mostra os detalhes dos momentos que vivenciaram.

""Eu penso sobre o que o mundo poderia ser..." Nunca deixe de acreditar! Um milhão de sonhos é tudo que precisamos", refletiu ela na legenda. Nos comentários, os internautas encheram os pombinhos de elogios. "Que lindos", admiraram.

Ainda nos últimos dias, a mulher do sertanejo impressionou ao surgir com um look vermelho de bariga de fora no show especial que ele fez para comemorar 40 anos de carreira. Ainda no evento, a primogênita deles roubou a cena ao subir no palco e cantar.

Casados desde 2010, Aline e o cantor têm três meninas. Recentemente, Lara, Luiza e Olívia. Nas últimas semanas, os papais comemoram a primeira comunhão da filha do meio.

Esposa do cantor Daniel encanta ao combinar look com a filha caçula

A esposa do cantor Daniel, Aline de Pádua, encantou ao compartilhar um momento especial com sua filha caçula, Olívia, de dois anos. Nesta quinta-feira, 04, a dançarina postou fotos com a herdeira mais nova e chamou a atenção ao surgir combinando look com ela.

De saia cinza e regata preta, a dupla surgiu conversando e brincando. A mulher do cantor sertanejo falou sobre a filha mais nova de suas três herdeiras com o famoso estar crescendo. Olívia roubou a cena com seus cachinhos.

"Minha nenezinha tá crescendo...", escreveu a esposa do cantor Daniel ao abrir a intimidade e exibir o momento cheio de amor com a bebê. Veja o momento aqui.