Ex-BBBs Amanda, Thelma e Marcela se tornam voluntárias no Rio Grande do Sul

Ex-BBB Amanda Meirelles mostra foto do início da viagem ao lado das ex-BBBs Thelma Assis e Marcela Mc Gowan para trabalhem como voluntárias no Rio Grande do Sul

A ex-BBB Amanda Meirelles se juntou com mais duas ex-BBBs que são médicas para ser voluntária no resgate de pessoas no Rio Grande do Sul. Na manhã desta terça-feira, 7, Amanda contou que embarcou rumo à região sul ao lado de Marcela MC Gowan e Thelma Assis.

Ela mostrou uma foto das três juntas em um elevador do aeroporto com suas malas para a viagem. Elas são médicas experientes e pretendem usar seus conhecimentos para ajudarem nos cuidados com as vítimas da enchente que atingiu várias cidades no Rio Grande do Sul.

Mais cedo, Amanda também contou que usaria a viagem para levar doações. Ela recebeu várias doações de medicamentos e colocou tudo em sua bagagem. “Estou aqui organizando a mala, muito obrigada pelas doações. Estou levando medicação para pressão, para controle de diabete, bombinhas, analgésico de todos os tipos, muito obrigada”, declarou.

William Bonner também está no Rio Grande do Sul

O apresentador William Bonner comandou a edição do Jornal Nacional, da Globo, de um jeito diferente nesta segunda-feira, 6. Ele viajou até o Rio Grande do Sul para acompanhar de perto a cobertura dos resgates da população após as enchentes que atingiram a região.

Com isso, ele dispensou o tradicional terno e gravata que costuma usar no trabalho e apareceu apenas de camiseta. Ele usou uma camiseta preta de manga curta ao aparecer ao vivo na TV nesta noite.

A nova vestimenta dele deu o que falar nas redes sociais e foi aprovada pelos internautas. "William Bonner apresentando o JN de camiseta, direto de POA, em meio a tragédia. Emblemático!", disse um fã. "Bonner de camiseta simboliza o tamanho do desastre. Nada de formalidades ou protocolos, é desse jeito", afirmou outro. "Edição histórica do Jornal Nacional hoje na cobertura da tragédia no Rio Grande do Sul. Bonner mostrando que de terno ou de camiseta, o que importa é a notícia.", afirmou mais um.