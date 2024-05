Médica, Amanda Meirelles toma decisão importante: 'Tô indo'

Campeã do 'BBB 23', Amanda Meirelles toma decisão de ajuda o Rio Grande do Sul e resolve ir até o estado colaborar com seu trabalho de médica

A campeã do BBB 23, a médica Amanda Meirelles, tomou uma decisão importante nos últimos dias para ajudar o Rio Grande do Sul. Ao ver a situação depois das catástrofes no estado, a ex-BBB resolveu ir até o estado colaborar com seu trabalho como doutora.

Em sua rede social, a profissional da saúde contou nesta segunda-feira, 06, que ainda não tinha ido por não saber como chegar até lá, visto as condições do território que ficou cheio de água. Agora, ela poderá ir e falou que está levando com ela vários medicamentos.

"Vou hoje à noite ou amanhã pela manhã", comentou com seus seguidores e explicou o que eles estão precisando. Amanda falou que a situação está bem precária e que um hospital precisou ser evacuado. A falta de remédio é um problema então ela passou na farmácia e pediu que médicos que pudessem doar amostras também estão sendo bem-vindas.

"Tô indo na cara e coragem", disse a ex-participante do BBB 23 sobre a decisão de ir até o Rio Grande do Sul ajudar as pessoas que necessitam de atendimento médico.

Virginia toma atitude com Poliana Rocha

A influenciadora e empresária Virginia Fonseca está engajada ajudando o Rio Grande do Sul. Além de vender produtos de sua marca, com o lucro revertido para o estado, de fazer doações milionárias e motivar seu público a doar também, a famosa tomou uma nova decisão com sua sogra Poliana Rocha.

Nesta segunda-feira, 06, a apresentadora do SBT anunciou que elas tomarão uma atitude drástica e doarão todas as roupas que estavam guardando para realizar um bazar beneficente em julho. Diante da situação dos gaúchos, a dupla resolveu adiantar a boa ação.

"Eu e Poli estávamos organizando um bazar beneficente em julho... Mas diante da situação no RS, optamos por doar todas as roupas! As minhas, as delas, das Marias, do Zé e do Leo!", contou que terão peças de todos os familiares, até do cantor Leonardo. Leia mais aqui.