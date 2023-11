Filha do cantor Daniel faz primeira comunhão: 'Uma família de exemplo'

Esposa do cantor Daniel mostra fotos da família em 1ª comunhão da filha e encanta com os registros do momento

A esposa do cantor Daniel, Aline de Pádua, encantou ao compartilhar fotos especiais da família na primeira comunhão da herdeira do meio, Luiza. Neste domingo, 12, a mulher do sertanejo exibiu os registros do momento e deixou os internautas admirados com eles.

Ao lado das outras filhas, a mais velha, Lara, e da caçula Olívia, o casal surgiu radiante celebrando a conquista de Luiza. Após o evento na igreja, eles foram para casa, onde tiveram um bolo com lembrancinhas personalizadas com o nome da menina.

"1ª Comunhão da nossa Lulu, que você receba a benção do Papai do Céu e o amor do Menino Jesus em seu coração", disse Aline ao postar as fotos encantadoras. Nos comentários, os fãs admiraram. "Uma família de exemplo", escreveram. "Princesas", falaram os fãs ao verem o trio do cantor.

Ainda recentemente, o cantor Daniel encantou e impressionou ao exibir suas herdeiras crescidas. Recentemente, a esposa do artista chamou a atenção ao exibir sua barriga bem sarada em uma selfie no espelho.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Aline de Padua (@lilipadua)

Daniel e Aline Pádua completam 12 anos de casados: "Juntos somos mais fortes"

O cantor Daniel e Aline Pádua completaram 12 anos de casados em maio do ano passado. Para celebrar a data especial, Aline compartilhou no Instagram um vídeo com vários momentos ao lado do amado e das filhas do casal, e se declarou.

"São 12 anos de casados e 21 anos que nossa história começou... Já passamos por tantas coisas e com certeza aprendemos muito um com o outro", afirmou ela no começo da homenagem.

Aline agradeceu Daniel pela linda família que eles formaram. "Dividimos as alegrias e as dificuldades. Formamos essa família linda!!! Só posso te agradecer @cantordaniel por cada momento! Juntos somos mais fortes! Te amo pra sempre!", finalizou.