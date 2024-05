Jojo Todynho explica decisão em mudança de hábito após bariátrica: 'Nova mulher'

Focada em sua rotina fitness, Jojo Todynho contou aos fãs que precisou tomar uma decisão importante após realizar cirurgia bariátrica

Desde que realizou a cirurgia bariátrica, a cantora Jojo Todynhodecidiu mudar completamente seus hábitos e adotou uma nova rotina fitness. Muito focada em sua saúde e bem-estar, a campeã de 'A Fazenda 12' revelou aos fãs que diminuiu a ingestão de bebidas alcoólicas.

Em seus stories no Instagram, Jojo contou que a decisão tem impacto direto no procedimento, realizado em agosto de 2023. De acordo com a famosa, o álcool apresenta um efeito mais rápido em pessoas que já fizeram bariátrica.

"Sou uma nova mulher, hein. Não estou bebendo. Primeiro porque é responsabilidade, se beber não dirija, se dirigir não beba… Tudo eu tenho motivo pra tomar birinight, mas só que em casa", iniciou a futura advogada.

E completou: "Porque a pessoa que fez a bariátrica, o álcool dá alegria rápida. Você fica igual coringa, rindo à toa. Tem que manter a postura, né. Na rua, tem que manter (a postura). Tomo só uma tacinha…".

Ainda na última quarta-feira, 1º, Jojo aproveitou o descanso do feriado para curtir uma tarde de praia no Rio de Janeiro e renovar o bronzeado. Esbanjando beleza e simpatia, ela foi fotografada por paparazzis que estavam no local e fez até pose.

Seguindo uma rotina intensa de exercícios físicos na academia, Jojo Todynho já emagreceu mais de 50 quilos em cerca de 7 meses. Em um relato, a cantora revelou que já chegou na casa dos 90 quilos.

Jojo Todynho recorda principal dificuldade após a bariátrica

A influenciadora digital e cantora Jojo Todynho está focada em sua nova rotina fitness desde que realizou a cirurgia bariátrica, em agosto do ano passado. Ao longo desses meses, ela tem compartilhado com os seguidores detalhes de seu dia a dia, como treinos puxados na academia e alimentação saudável.

Na noite de terça-feira, 23, Jojo, que já perdeu 50 kg, usou as redes sociais para bater um papo com os internautas e recordou as dificuldades que enfrentou durante a recuperação do procedimento. De acordo com a artista, atualmente, ela já não sente mais nada.

"No começo, porque agora não tenho mais, me engasgava muito com saliva, até bebendo água. Agora, não tenho mais esses engasgos, está de boa. Não sabia lidar e ficava apavorada, o que é pior, porque tem que ter calma nessas horas. Agora, está suave", explicou Jojo Todynho.