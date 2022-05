Daniel e Aline Pádua completam 12 anos de casados: "Juntos somos mais fortes"

Nas redes sociais, a mulher do cantor Daniel prestou uma linda declaração para comemorar a data

CARAS Digital Publicado em 12/05/2022, às 17h20

O cantor Daniel (53) e Aline Pádua completaram 12 anos de casados nesta quinta-feira, 12.

Para celebrar a data especial, Aline compartilhou no Instagram um vídeo com vários momentos ao lado do amado e das filhas do casal, e se declarou.

"São 12 anos de casados e 21 anos que nossa história começou... Já passamos por tantas coisas e com certeza aprendemos muito um com o outro", afirmou ela no começo da homenagem.

Aline agradeceu Daniel pela linda família que eles formaram. "Dividimos as alegrias e as dificuldades. Formamos essa família linda!!! Só posso te agradecer @cantordaniel por cada momento! Juntos somos mais fortes!!! Te amo pra sempre!", finalizou.

Os seguidores parabenizaram o casal nos comentários. "Família linda maravilhosa. Que Deus continue abençoando a união de vocês imensamente", disse uma seguidora. "Que casalzão!!! Deus abençoe a união de vocês e esta linda família!", comentou outra. "Casal abençoado. Que Deus abençoe vocês sempre. Parabéns", falou uma terceira.

Da união de Aline e Daniel nasceram três meninas: Lara (12), Luiza (10) e Olívia (3 meses).

Confira a declaração de Aline para o cantor: